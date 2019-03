Un detingut per tocaments íntims a una dona en un local d'oci

La policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home no resident de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual i contra la integritat física. Els agents van ser requerits en un local d’oci de la capital, durant la matinada de divendres a dissabte, perquè el detingut hauria efectuat un tocament en una part íntima d'una dona sense el seu consentiment, i tanmateix hauria agredit a una amiga d’aquesta dona amb un cop de puny a la galta dreta que li hauria provocat una ferida sagnant a l’interior de la boca.



En total, el Cos de Policia ha procedit a la detenció de setze persones durant aquesta darrera setmana (de l’11 al 17 de març). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (5), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (4).



Cal destacar també la detenció aquest cap de setmana a Encamp d'un home resident de 72 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat i la llibertat en l’àmbit domèstic. Els agents van intervenir per una agressió de parella en què la víctima hauria patit diferents lesions a la cara dels cops que hauria rebut per part del detingut, que també hauria esgrimit una arma blanca (ganivet de cuina) i hauria proferit amenaces a la parella.



A més, la policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home no resident de 43 anys, el presumpte autor confés del robatori efectuat el 23 de desembre passat en un establiment de perfumeria del Pas de la Casa, després que l'home s'entregués a la policia a través d'una trucada telefònica. El detingut hauria entrat armat a la perfumeria i, sota amenaça amb una pistola (que podria ser falsa), hauria exigit la recaptació que hi havia a la caixa, i les empleades la van entregar.



Per últim, el cos d'ordre va procedir a la detenció la setmana passada al Pas de la Casa d'un home no resident de 31 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'ordre socioeconòmic, ja que va ser detingut per membres de la duana andorrana en possessió de 4.010 paquets de tabac d'un valor de 13.954,80 euros.