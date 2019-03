Vall Banc posa en marxa el servei de Wealth Management

Vall Banc ha posat en marxa el Vall Banc Wealth Management, una divisió dissenyada per donar servei inicialment a particulars amb patrimoni i institucions. La iniciativa aporta solucions personalitzades de valor afegit centrades en les necessitats específiques de cada persona. El nou servei deixa enrere la banca privada tradicional i adopta un enfocament global de les necessitats financeres i personals del client i ho fa amb una aproximació independent en l’elecció de productes i serveis de propis i de tercers, i amb total transparència vers els clients. Vall Banc ofereix les millors estructures de gestió de patrimoni i assessoria fiscal així com de planificació patrimonial i de gestió del risc d’inversió sempre a la mida de cada usuari.

El Wealth Management de Vall Banc busca aportar una visió agregada de les posicions de l’inversor incloses aquelles que manté a altres entitats, amb una anàlisi conjunta de riscos i distribució d’actius per tal d’estructurar les millors solucions als reptes financers i personals del client. Per aconseguir-ho, Vall Banc compta amb les millors col·laboracions internacionals amb els líders de la indústria com BlackRock i amb referents com Kersio, amb una assignació personalitzada d'actius estratègica que elegeix i cura les inversions internacionals de millor qualitat i les optimitza amb el sistema Aladdin.

“En la gestió de patrimonis, els temps de l'assessorament basat en productes han acabat. Ara no es tracta de vendre productes específics sinó d'oferir solucions integrals d'inversió. El nostre objectiu és establir un servei que compleixi els millors estàndards mundials i les necessitats cada vegada més àmplies dels nostres clients", tal com ha indicat el conseller delegat Michael Christner, que ha xifrat en més de quinze milions d’euros la inversió global en millora d’infraestructures i serveis.

Vall Banc, SAU és una entitat andorrana fundada el juliol de 2015 compromesa amb els principis ferms de servei al client, independència i transparència. Els dos segments de negoci de l'entitat són Vall Banc Wealth Management, que ofereix solucions globals d'inversió a mida, i VB Banca País, que se centra en serveis bancaris diaris moderns i fiables a preus competitius.