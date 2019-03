El programa Renova té un impacte superior als 52 milions d'euros

El programa Renova, per a la millora i rehabilitació del parc immobiliari, ha tingut un impacte per a l’economia des de la seva posada en marxa, el 2011, de més de 52 milions, per un total de sol·licituds que s’eleva a 6,5 milions. Això representa, tal com ha explicat el director de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, que per cada euro invertit en el marc d’aquest projecte l’impacte en el teixit empresarial és de vuit euros. Així ho ha exposat en el marc de la presentació de la convocatòria 2019 que serà publicada aquest dimecres vinent al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i per a la qual hi ha prevista una partida d’1.342.440 euros.



Tal com ha detallat Miquel, des de la convocatòria del 2011 l’executiu ha rebut gairebé 1.400 sol·licituds, més de 630 de les quals en els darrers dos anys. De fet, el 2018 es va tancar amb 303 sol·licituds, 239 de les quals per a la millora de l’eficiència energètica, 29 per a la instal·lació d’energies renovables i 19 per a la combinació de les dues accions. Tal com ha subratllat Miquel, més del 95% d’aquestes peticions estaven relacionades amb l’eficiència energètica i les renovables. En aquest sentit, cal destacar que una de les novetats (que es manté aquest any) va ser la subvenció a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb la qual cosa s’ha aconseguit multiplicar per dos la potència produïda amb aquest tipus d’instal·lacions.



Al llarg dels anys s’han anat fent modificacions en els requisits per accedir a aquestes ajudes amb la voluntat que cada vegada hi haguessin més persones que se'n poguessin beneficiar i també per facilitar els tràmits, tal com ha explicat Miquel. D’aquesta manera, aquest any s’obre la convocatòria a què els llogaters puguin demanar l’ajuda (tal com ja es va avançar) i es flexibilitzen els requisits per al dipòsit de les garanties.



Com l’any passat, en aquesta convocatòria 2019 es mantenen les tres branques del programa, el Renova clàssic que en aquesta ocasió incorpora una nova categoria per a la renovació de façanes, cobertes o soleres, i finestres, amb una subvenció de fins al 25%, per tal de premiar les accions més globals. Pel que fa al Renova+, que està destinat a les reformes més integrals, en aquesta ocasió es premiaran encara més les actuacions destinades a l’eficiència amb fins a un 35% de subvenció. L’altra branca serà la que potencia l’energia fotovoltaica, que contempla una subvenció de fins al 40%, amb un topall màxim de 20.000 euros per actuació.



La convocatòria 2019 es posarà en marxa aquesta setmana i estarà oberta fins al 6 de desembre o bé fins que s’esgoti el crèdit disponible. Tal com ha destacat Miquel, cada vegada s’ha optat per fer aquestes convocatòries més atractives amb la voluntat que tinguin una bona acollida entre la ciutadania. En aquest sentit, ha afegit que si hi ha cada cop més demandes voldrà dir que hi ha “una major conscienciació envers l’acció climàtica”. Ara com ara entre un 1 i un 1,5% de l’energia que es produeix al país és de fonts renovables.



Cal recordar que les tipologies d’actuació emparades per aquest programa van des de la millora de l’accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques, la millora de la seguretat industrial (com per exemple els canvis en dipòsits d’hidrocarburs), la sostenibilitat i l’eficiència energètica fins a les energies renovables.