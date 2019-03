Una quinzena d'alumnes inicien l'Escola de Pastors

L'11a edició de l'Escola de Pastors ha arrencat aquest dilluns amb un total de quinze alumnes (set dones i vuit homes). El curs es perllongarà fins el 12 d'abril i durant quatre setmanes, els de maig, juny, juliol i setembre. Aquesta escola pretén formar persones, sovint alienes al sector, per garantir el relleu generacional de la pagesia a Catalunya.

Aquest any passat el projecte va celebrar el seu desè aniversari. Després d'aquesta primera dècada, el 61% dels alumnes (104 en total) estan vinculats a l'activitat agrària, ja sigui iniciant projecte propi, treballant per a altres o bé fent de pastors de muntanya. Menys del 20% dels alumnes (67) no han continuat al sector.

Enguany la seu de l'Escola estarà a Llagunes, al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà. Aquest curs compten amb diversos formadors d'arreu del territori català i amb un entramat de finques col·laboradores que acolliran alumnes en pràctiques durant quatre mesos. Les edats dels alumnes van des dels 21 fins als 46 anys, amb una mitjana d'edat de 30 anys. El 80% provenen de la demarcació de Barcelona, mentre que les demarcacions de Tarragona i Girona representen cadascuna un 7% del total; el mateix percentatge d'alumnes que vénen de fora de Catalunya.

Garantir el relleu generacional

Novament la principal orientació que trien els participants és la producció lletera vinculada tant a cabres com ovelles. Per això, l'Escola de Pastors de Catalunya està ajudant a formar una generació que torna a agafar la producció lletera com a principal activitat, sempre des d'una filosofia de producció ecològica i tenint com a base de l'alimentació la pastura natural. Des del seu inici l'any 2009, l'Escola de Pastors ha rebut 431 sol·licituds per accedir-hi. Aquesta dada, segons els responsables, és significativa tenint en compte que actualment la majoria d'Escoles Agràries oficials tenen una davallada important d'alumnes.

Actualment, a més a més, el centre participa en un projecte innovador del Ministeri d'Agricultura: la Xarxa d'Espais Test Agraris (RETA), en el qual una persona emprenedora pot provar la seva idea de negoci. Els espais test tenen l'objectiu estratègic de fomentar el relleu generacional del sector primari, buscant la incorporació de nous agents que fomentin la innovació al sector. Aquests indrets permetran als alumnes instal·lar-s'hi per posar a prova el seu projecte "tot facilitant així l'accés a la terra i maximitzant les garanties d'èxit del projecte ramader que vulguin desenvolupar", expliquen els responsables.