Zombis a Caldea

Caldea ha tancat un acord amb l'empresa Zero Latency per crear un circuit de realitat virtual en els locals situats a la planta baixa d'Inúu. Amb aquesta nova activitat lúdica, Caldea podrà oferir paquets que combinaran l'accés a les àrees de banys d'aigües termals amb el gaudi d'aquesta nova experiència de realitat virtual, la més immersiva que existeix avui en dia.

L'innovador circuit estarà actiu a partir del proper mes de juliol en un espai de 350 m2 situat a la planta baixa d'Inúu, l'spa Adults Only de Caldea. Zero Latency ofereix una experiència de realitat virtual multijugador simultani. L'acció té lloc en una zona de joc real de 300 m2 en la qual fins a vuit jugadors poden moure amb llibertat i veure mútuament. Tot això gràcies a un equipament especial i sensors ubicats de forma estratègica en l'entorn recreatiu. Per la seva banda, les armes simulades usades en el joc, batejades com 'Blackbird', han estat fabricades mitjançant impressió 3D. Segons mitjans especialitzats el circuit de realitat virtual s'estrenarà el proper mes de juliol i es tracta de salvar el món d'una invasió de zombis.

D'altra banda, el dilluns dia 25 de març, Caldea arranca la celebració del seu 25è aniversari amb un dinar institucional que significarà el tret de sortida d’un extens programa d’esdeveniments que s’allargarà tota la setmana. El 26 celebrarà una festa exclusiva per a accionistes i, des d’aquell moment i fins al diumenge 31, l’spa oferirà animacions per a tots els públics.

El dia 26, de les 16.30 hores i fins al tancament del centre, tots els visitants de Caldea podran veure en directe l’actuació de les Deivas, un grup de ballarines de l’escola de dansa TC d’Andorra i participants del programa Top Talent de Telecinco, que actuaran en un escenari temporal situat a la recepció general de la planta 0. Seguidament, entraran al termolúdic per ballar a la gran llacuna central. En acabar, serà el moment de Zulandir, uns xanquers que ompliran l’spa de llum i de dansa i que, com les Deivas, faran el seu espectacle a l’escenari temporal que s’instal·larà a la recepció del centre i a l’interior del termolúdic. A Inúu, l’spa Adults Only de Caldea, els clients podran gaudir de l’actuació d’una parella d’acròbates, campiona del món d’Acrosport, que també anirà al termolúdic a sorprendre els visitants amb diverses figures de 'pole dance'.

A les 21 hores, un majestuós castell de focs artificials i un espectacle de jocs de llums a la torre posaran el punt final a aquest gran dia de festa. Els focs es podran veure des del Prat del Roure, el parc infantil situat davant de Caldea.