Detingut un home per intentar atropellar dos Mossos d'Esquadra

El vehicle va reduir la velocitat i, un cop va arribar on eren els agents, va accelerar bruscament. Davant aquesta reacció, els agents van haver d'apartar-se de la trajectòria per evitar ser atropellats. A partir d'aquell moment, es va iniciar el seguiment del vehicle escàpol fins que es va aconseguir interceptar-lo poc després. Immediatament, tot i la resistència del conductor, se’l va detenir.

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un veí de Sant Cugat del Vallès, de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte de conducció temerària, atemptat als agents de l'autoritat, lesions lleus, i resistència i desobediència a la policia.

