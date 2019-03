Petició de Grandvalira i de la FAE perquè ‘el món ens torni a mirar’

La Federació Andorrana d’Esquí i Grandvalira van enviar una carta ahir amb una petició a la Federació Internacional d’Esquí perquè segueixi tenint en compte Andorra per acollir competicions de Copa del Món. En aquesta línia, l’estació va mostrar la seva predisposició per organitzar una prova de la Copa del Món masculina tècnica, encara que es van mostrar entusiasmats amb la idea d’acollir qualsevol mena de prova, entre altres, repetir amb alguna Copa d’Europa, fet que serviria per donar continuïtat a l’èxit assolit amb aquestes Finals.

En aquest sentit, l’objectiu és tornar a ser seu d’aquest esdeveniment l’any 2023 i, a llarg termini, tal com ja va avançar EL PERIÒDIC, ser seu d’un Campionat del Món l’any 2027 o 2029. Així mateix, un altre objectiu és acollir una competició dels Jocs Olímpics en el cas que la candidatura Barcelona - Pirineus 2030 progressi. Així, Grandvalira, podria ser seu d’una prova de velocitat, tal com va explicar el president de la Federació Andorrana d’Esquí, Josep Pintat a aquest mitjà. «Estem impressionats i encantats amb el primer repte, ja hem fet les peticions, la nostra fita és arribar a uns Mundials», manifestava.

En aquest context, l’organització vol una competició el més aviat possible i la FIS s’ha mostrat predisposada a mirar d’avançar la tornada del circuit mundial si el calendari ho permet. És a dir, encara que aquest ja està tancat, en cas de cancel·lació o de renúncia, Andorra se situa en primera posició a la llista de la federació internacional. D’aquesta manera, durant el balanç de les Finals fet ahir per part del Comitè Organitzador, aquest va revelar que «només hem rebut elogis» i, segons va explicar director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, «hem projectat una imatge de seriositat, eficàcia i professionalitat que permet seguir aspirant a nous reptes».

Per tant, la FIS es reunirà aquest més de maig per tancar el calendari de competicions fins al 2021 i en aquesta trobada es podria fer oficial la inclusió de Grandvalira en el seu circuit. «El que hem fet ara és una manifestació d’intencions, la voluntat hi és, ja que el feedback rebut ha estat molt bo», remarcava. «Andorra s’ha consolidat com a destí de primer nivell, superant fins i tot les previsions inicials», reiterava. «A això se li ha de sumar la feina dels 350 voluntaris, que han treballat com si fossin 3.500», afegia.

D’altra banda, el director general del Comitè Organitzador, Conrad Blanch, va explicar la clau de l’esdeveniment «ha estat l’equip i el nombre de voluntaris» i va voler transmetre «un agraïment a tota la societat andorrana». «Ha estat un gran esforç col·lectiu, i, si el 2012 vam posar un 10 a Soldeu, aquest any, podem posar un 10 a Andorra».Pel que fa a les pistes, també es van rebre molts elogis i el cap de cursa, Jordi Pujol, va assegurar que «tot i que hi ha hagut menys neu que l’any 2016, s’ha aconseguit a base d’hores i de màquines». «Ha estat un èxit, sobretot la part nova de l’eslàlom de l’Avet», reiterava.