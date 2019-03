Malestar al SEP després que Jover els acusés de ser propers al PS

El comitè executiu del SEP ha fet arribar una carta al ministre d’Educació en funcions, Eric Jover, per fer-li palès el malestar que han generat les consideracions del ministre sobre la politització del sindicat. La missiva, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, reivindica la independència del col·lectiu, defensa que les trobades amb els partits de l’oposició han sigut a iniciativa dels grups parlamentaris i alhora serveix per recordar-li al titular d’Educació totes aquelles demandes que li han fet arribar i que no han rebut resposta durant la legislatura.



L’origen de tot plegat, es troba, segons es detalla en la carta, en les reunions que Jover ha mantingut amb equips directius i secretaris del comitè executiu en el tram final del seu mandat i en les quals hauria manifestat la seva decepció pel fet que el SEP és una «organització polititzada propera al PS, contrària a l’escola andorrana i que no compleix els acords». Des del sindicat es qualifiquen les declaracions de «desafortunades, tant pel seu contingut, com pel que fa als espais on s’han realitzat», ja que es remarca que un gran nombre d’equips directius «són o han estat, membres del comitè executiu del SEP».



Tot i deixar clar que «respectem la seva llibertat d’expressió», des del sindicat s’aprofita per puntualitzar, citant els estatuts de l’ens, que és una organització que no depèn «d’organismes estrangers, de l’administració pública, de partits polítics i qualsevol altra associació sindical o religiosa». En aquest sentit reivindiquen que «en cap moment» del seu mandat han actuat «amb dependència de cap dels partits polítics del Principat» tot i que sí que admeten que informen de les propostes que els fan arribar les diferents candidatures.



Per això remarquen que si les declaracions són conseqüència de les converses mantingudes amb els grups parlamentaris en relació a la Llei del cos d’educació, recorden que va ser iniciativa dels grups per conèixer la seva postura i que van explicar el mateix que en les reunions bilaterals amb el ministeri, inclosos aquells punts desestimats en el projecte de llei.

Per tot plegat remarquen que el fet d’arribar a un acord per la llei, no és incompatible amb poder expressar públicament els punts que pensen que poden millorar.

Estudiants

Al mateix temps neguen que siguin contraris a l’escola andorrana pel fet d’haver escoltat els estudiants que van exposar discrepàncies en relació a l’avaluació competencial o d’haver expressat la preocupació dels afiliats en relació als canvis constants. Uns canvis que creuen que porten «inestabilitat en el sistema, neguit en els professionals i denoten una planificació i coordinació insuficient del projecte Permsea». Segons el SEP opinar sobre aquestes qüestions «no és anar contra l’escola andorrana, sinó contribuir a identificar els punts febles d’un projecte per facilitar la seva millora».



Per últim aprofiten per fer balanç sobre la legislatura i manifesten el «descontentament» amb Educació «en diferents tems que li hem exposat per tal de trobar alguna solució i no s’ha donat resposta», com pot ser la no aplicació de la llei i el reglament de la funció pública referent als sistemes de compensació (recorden que els mestres han d’utilitzar el vehicle propi per desplaçar-se o material com tauletes o ordinadors personals i en cap cas se’ls paga quilometratges o una assegurança per cobrir possibles desperfectes) i fins i tot reclamen una subvenció per compensar la despesa jurídica després de la impugnació d’un edicte i que el Govern hagi perdut el cas als tribunals.