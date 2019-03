La marxa del Segle arriba a Andorra

París. Barcelona. Estocolm. Nova York. Hong Kong. Sydney. Els carrers de centenars de ciutats de mig món es van omplir de milions de joves que reclamaven a les seves autoritats polítiques l’aplicació immediata de mesures efectives contra el canvi climàtic. I és que no estan disposats que l’escalfament global acabi amb el seu futur. Fa mesos que estudiants d’arreu que no superen la majoria d’edat exigeixen que l’alerta científica sobre el medi ambient sigui respectada i escoltada i davant la passivitat dels governs i de les generacions més grans, divendres passat van decidir agafar les regnes en una organització que ja es coneix com la Marxa del Segle.



Però la protesta no acaba aquí. Sense saber com, milions de persones s’han unit a un col·lectiu mundial, liderat per la sueca Greta Thunberg de 16 anys, i que sota el lema Fridays for Future, pretén concentrar-se cada divendres en llocs emblemàtics de cada ciutat per fer-se escoltar. A Andorra, un grup d’alumnes del Lycée Comte de Foix ha creat el moviment Fridays for Future Andorra amb l’objectiu que se sumin els estudiants dels altres sistemes educatius i que tindrà la seva primera actuació aquest divendres. Serà entre les 11.00 i 13.30 hores a la plaça del Consell General i, segons van informar en un comunicat, «demanarem de manera pacífica que les futures polítiques –andorranes– estiguin encarades a la protecció del medi ambient». Coincidint amb el dia mundial de l’aigua, «i per la seva proximitat amb el principi de la campanya electoral», aquesta concentració vol fer de l’«ecologia un pilar essencial de la futura campanya electoral i de les futures polítiques empreses pel futur govern», van explicar.



La veu de la Greta

Greta Thunberg es va convertir amb només 16 anys en una de les veus més potents contra el canvi climàtic de la cimera del clima que l’ONU va celebrar el passat 14 de desembre a Katowice, Polònia. Mirant als ulls a més de 200 líders internacionals va dir: «Vostès no són prou madurs per explicar les coses tal com són. Fins i tot això ho deixen als seus fills. Els estan robant el futur». I com per art de màgia, la jove es va convertir en un símbol de l’activisme adolescent el mes de setembre, quan va decidir deixar d’anar a classe tots els divendres per començar una asseguda a les portes del parlament suec, després que un dels països més freds d’Europa visqués un estiu alarmantment càlid.



Només amb les etiquetes #ClimateStrike (vaga pel clima) i #FridaysForFuture (divendres pel futur), la Greta ha aconseguit crear una autèntica revolució que no reclama res que no sigui de sentit comú: un planeta millor per a tots, també pels polítics que asseguren que el canvi climàtic no existeix.