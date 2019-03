‘Les de l’hoquei’ de TV3, amb presència tricolor

L’hoquei femení serà protagonista a TV3 pròximament amb Les de l’hoquei, una sèrie en la qual un equip de set joves jugadores d’aquest esport i la seva nova entrenadora «busquen salvar la secció del seu club i trobar el seu lloc, tant dins com fora de l’equip». Aquesta sèrie, a més, oferirà una nova imatge de l’esport femení i de l’hoquei i, de ben segur, anima rà als més joves a practicar aquest esport.

En aquest context, l’equip femení de l’Andorra HC, que milita a Segona Catalana, va assistir el passat divendres al rodatge del 12è capítol de la sèrie, en la qual van ser figurants i per tant, animaven al club Minerva. Però no només la sèrie tindrà protagonisme andorrà d’aquesta manera, ja que l’actriu andorrana Clàudia Riera interpreta el paper de la Gina. De fet, aquesta actriu s’ha enamorat d’aquest esport i en un futur, podria entrenar i potser disputar algun partit amb l’Andorra HC. Així, el conjunt tricolor estarà representat en aquesta sèrie, i no només perquè l’equip protagonista i l’andorrà comparteixin el color de la samarreta.

D’aquesta manera, segons va explicar Janna Sánchez, de 17 anys, i que milita a les files tricolors, «vam participar fent de públic», animant. «Les dobles de les protagonistes són jugadores professionals, de la selecció espanyola i d’equips molt bons i vam tenir oportunitat de conèixer-les», revelava.

«Va ser un dia molt maco, vam estar des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia gravant al Poliesportiu de Palau-solità i Plegamans, després vam estar amb les jugadores i al final, vam anar a fer una mica de convivència», explicava. «Ens va fer molta il·lusió i vam conèixer gent molt humil, de fet, ens van dir que volien jugar contra nosaltres», afegia. Per la seva banda, Lara Saumell de 15 anys, i que també juga al combinat tricolor, va assenyalar que «va ser una gran experiència». «Serà una sèrie molt bona per aquest esport i perquè més nenes vinguin a jugar», assegurava i desitjava que «la sèrie li agradi a tothom i que els entrin ganes de venir a jugar», «ja que és un esport que no coneix molta gent i, que, per tant pot servir per portar tant nens com nenes i perquè es conegui a Andorra». «Segur que ens ajudarà», sentenciava.

En aquest sentit, van participar en una gravació que demostra, un cop més, i intentant no desvelar cap detall del seu contingut, que els petits equips, a vegades, com s’ha demostrat molts cops en aquest petit país com és Andorra, no ho són tant. Perquè aquesta és la història d’un equip que parteix de zero. I que creix. I molt.