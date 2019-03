Montellà frega el podi a Estepona i De la Casa no pot competir

«Estic convençut que en condicions normals hauríem estat més a prop dels líders però, tenint en compte el succeït, marxo satisfet de la localitat malaguenya, després d’haver sumat els primers punts de la temporada», comentava Montellà. «A Ubrique ho tornarem a intentar, esperem tenir millor sort i poder estar lluitant entre els millors de la categoria», assegurava De la Casa per la seva banda.

En aquest sentit, les condicions climatològiques d’aquesta edició de la prova d’Estepona van ser radicalment oposades a les de la temporada passada. Les fortes tempestes de pluja i el vent de fa un any es van convertir en un sol radiant i temperatures estiuenques.

Per la seva part el campió de la categoria Turismes del 2018, De la Casa, no va poder defensar el triomf aconseguit en aquest mateix escenari la temporada passada.

Els pilots de l’Automòbil Club d’Andorra van tenir un debut complicat en l’11a Pujada Estepona Peñas Blancas, Màlaga, en la prova inicial del Campionat d’Espanya de Muntanya 2019. Tant Edgar Montellà (Speedcar GT-R /CM-PR) com Gerard de la Casa (Subaru Impreza WRC) no van poder completar els moments decisius de la primera jornada de la prova malaguenya, a causa d’un toc del pilot oficial de Speedcar i dels problemes mecànics de De la Casa.

