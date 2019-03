La Junta Electoral torna a estar operativa amb tres nous titulars

La Junta Electoral ja té noves titulars: són les batlles Maria Àngels Moreno, que actuarà com a presidenta, Nàdia Alís, que serà la vicepresidenta, i Alexandra Terés. El Consell Superior de Justícia (CSJ) va realitzar ahir el sorteig, tot i que, dels nou candidats, només les tres juristes no tenien incompatibilitats com les que van provocar que la setmana passada renuncien els tres membres de l’anterior junta i els tres suplents. Amb els nomenaments, l’òrgan recupera el seu funcionament regular. Tot i això, el president del CSJ, Enric Casadevall, va tornar a recordar ahir «la manca de recursos humans» que té la justícia andorrana «per causa de les recusacions, les incomptabilitats i ltres problemes que puguin sorgir».



El CSJ va comunicar al síndic general, Vicenç Mateu, l’elecció de les tres elegides, que es mantindran en el càrrec fins a la pròxima convocatòria de la Junta electoral. En aquest període, però, no hi haurà suplements.

La queixa que Nomen va interposar a l’òrgan va provocar la dimissió i renúncia dels sis membres anteriors

El desgavell va sorgir arran de la queixa que el candidat a cap de Govern d’Andorra Sobirana, Eusebi Nomen, va presentar a la Junta electoral per no haver estat entrevistat al programa La Rèplica de Ràdio Televisió d’Andorra. L’òrgan va donar la raó al polític, però la sala administrativa del Tribunal Superior va estimar el recurs interposat per RTVA contra la resolució de la Junta Electoral i va deixar sense efecte la decisió de la Junta Electoral. En l’aute, però, la Fiscalia va fer constar que la vicepresidenta, Immaculada Rodríguez, s’hauria d’haver abstingut en la decisió perquè té un familiar com a suplent en una candidatura a Sant Julià.



Rodríguez va renunciar al càrrec. Per solidaritat amb la seva companya, els altres dos membres titulars, Xavier Colom i Laura Solanes, també van dimitir. Els tres batlles suplents eren Núria García, Canòlic Mingorance i David Moynat. En el cas de les dues primeres, no podien ser anomenades perquè ja no són batlles. Moynat, per la seva part, també té un familiar a les candidatures que concorreran a les eleccions generals.