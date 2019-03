La Comella habilita el mòdul de menors per a una presa i el seu nadó

Com qualsevol ciutadana. Aquesta és la premissa amb la qual el Departament d’Institucions Penitenciàries tracta a tots els presos i a la reclusa que està en la recta final del seu embaràs. «Rep assistència per part dels professionals sanitaris amb totes les garanties, cada dia passa una revisió al servei d’infermeria i gaudeix dels controls ginecològics adients», afirmen fonts del Govern. Si bé el centre penitenciari no està acostumat a lidiar amb aquestes situacions, «hi ha un procediment d’actuació establert i tot està preparat per donar una resposta adient». En aquest sentit, el centre ha habilitat el mòdul de menors perquè tant ella, que està en presó preventiva per un presumpte delicte de tràfic d’estupefaents, i el seu nadó, puguin estar junts en els primers mesos de vida.

El centre va preguntar a la dona, de 35 anys i mare de dos fills, què volia fer amb el nadó una vegada neixi i ella va respondre que vol alletar-lo durant uns mesos. Posteriorment, i també després d’haver parlat amb el pare de la criatura, aquest se l’endurà a la Seu, on viu la parella amb els fills i des d’on ella va introduir estupefaents al Principat en reiterades ocasions abans de ser detinguda. El mòdul de menors és més ampli que una habitació convencional i amb un bany propi, una nevera i diversos endolls. A més, té més llum natural que la resta d’instal·lacions i inclús té una obertura exterior. «El bressol i el canviador ja estan disposats a l’habitació», indiquen fonts de l’Executiu. A més, la dona tindrà a la seva disposició els utensilis i productes necessaris per a la cura del nadó. Per tot plegat, el Departament d’Institucions Penitenciàries assegura que té previst «tot el necessari humanament, professional, materialment i tècnicament per atendre adequadament la interna i el nadó».

Naixement a l’Hospital

La dona, però, donarà a llum a l’Hospital de Meritxell si tot va bé. Serà traslladada en ambulància i dins dels protocols policials establerts. «Romandrà ingressada els dies que siguin necessaris, com tota dona que pareix a Andorra», indiquen des del Govern. D’aquesta manera, i mentre duri l’ingrés, els agents custodiaran la seva habitació les 24 hores. A més, quan vagi a donar a llum s’avisarà el pare de la criatura i, si ho desitja, podrà entrar al part per estar amb la dona fins que neixi el seu fill.

Situació sense legislar

Un dels reptes amb els quals es topa el centre penitenciari és determinar el temps d’alletament de la futura mare. Actualment, la legislació andorrana no regula el temps que ha d’estar un nadó amb la mare dins d’una presó. Per això, la direcció del centre analitzarà l’evolució del nadó. De moment, no obstant això, ha marcat un període màxim de lactància materna de sis mesos.

A Espanya, la llei sí que recull el dret de les mares en els centres penitenciaris. El text indica que l’objectiu principal és afavorir la relació maternofilial i garantir la màxima normalització en la vida dels menors. D’aquesta manera, se’ls permet que visquin amb elles els menors de fins a tres anys. Les últimes dades facilitades per les institucions espanyoles xifren en 94 els infants que vivien amb les seves mares en presons el 2017.

Futur del mòdul de menors

Des de la seva inauguració, el 2013, el mòdul de menors no té «un ús intens», ha dit en diverses ocasions el director de la Comella, Francesc Tarroch. De fet, ja es van remodelar dos espais del mòdul per destinar-los als vis-a-vis íntims. Si durant l’estada de la mare i el nadó en aquestes instal·lacions hi ha un menor pres, el centre estudiarà si poden compartir l’espai. En cas que no sigui oportú, una possibilitat seria ubicar el menor en els espais destinats als familiars.

Sigui com sigui, tot està disposat per rebre el nadó de la reclusa. Tant, que inclús la cistelleta ja està preparada. Només queda esperar.