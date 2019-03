El PS busca la sostenibilitat per augmentar les pensions

El número 4 de la llista nacional del PS Jordi Font va avançar ahir, durant el marc d’una visita a la Llar de Jubilats d’Escaldes-Engordany, que, en el cas que els electors els facin confiança, faran una «pujada substancial» de les pensions contributives que vagi d’acord al «ritme del salari mínim», una remuneració que els socialdemòcrates ja van anunciar que incrementaran fins als 1.200 euros de cara a la propera legislatura.

La proposta també inclou que, en cas de 20 anys treballats, s’assoleixi la meitat d’aquesta sou mínim i hi hagi un increment del 2,5% per cada any més cotitzat. A més, des del PS es vol instaurar de forma «immediata» una tretzena paga als pensionistes que cobrin per sota del salari mínim sempre que hagin completat un període mínim de cotització de 35 anys.

Al ser preguntat sobre la viabilitat de la proposta, el dirigent del PS va respondre que «els impostos serveixen per gestionar una societat i que hi hagi un estat del benestar», raó per la qual va considerar que «si no és sostenible haurem de fer-ho sostenible».

Durant la visita a la residència on també va ser present el cap de llista Pere López, Font va posar èmfasi en les en «les dificultats per arribar a final de mes» que tenen els padrins i va carregar contra DA «per penjar-se medalles dient que són els millors del món quan dels problemes essencials no s’han volgut cuidar mai».

«L’abandonament que hem tingut en matèria de les pensions en els darrers 8 anys és imperdonable» va pronunciar Font, qui va remarcar que entre les postures socialdemòcrates i demòcrates hi haurà «diferències notòries».

La mesura va en consonància amb les demandes de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, que ja va reclamar el passat mes d’octubre fixar una pensió mínima de 1.200 euros.