L’A vol crear el primer país del món Reserva de la Biosfera

Andorra, Reserva Mundial de la Biosfera. Aquest és un dels eixos principals del programa electoral de Liberals d’Andorra que ahir van presentar públicament Jordi Gallardo, candidat a cap de Govern de Liberals d’Andorra, i Joan Huguet, expresident del Consell Insular de Menorca i un dels principals impulsors perquè l’illa hagi estat reconeguda com a Reserva de la Biosfera ara fa 25 anys.El candidat liberal va emfasitzar que «Andorra té moltíssimes possibilitats que aquesta declaració pugui ser acceptada». Tant Huguet com Gallardo han volgut ressaltar que fa vuit mesos que estan treballant en aquest projecte i que ja s’han fet informes previs. La proposta també compta amb l’aval de Tomás de Azcárate y Bang que entre altres càrrecs ha estat president del Consell Internacional del Programa Home i Biosfera (MaB) de la UNESCO.

Segons va explicar durant la presentació del projecte Andorra, Reserva Mundial de la Biosfera actualment a tot el món hi ha uns 650 espais amb aquest títol «però cap és un país» va subratllar Gallardo. Aquest fet, va indicar Joan Huguet, serviria per «fer d’Andorra un referent mundial» com li va passar a l’illa de Menorca ara fa 25 anys quan va ser la primera illa a ser declarada Reserva de la Biosfera.Un dels aspectes que Gallardo va voler deixar clar sobre la candidatura «és que Andorra ja té molts dels requisits per ser declarada Reserva Mundial de la Biosfera i que només es tracta d’endreçar-los, per exemple, ja disposa d’una zona protegida, indispensable per la declaració, com és la Vall del Madriu-Perafita-Claror».