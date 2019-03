SDP atén les preocupacions dels representants del Sipaag i el SEP

El cap de llista nacional de Progressistes-SDP Josep Roig i els també candidats Jaume Bartumeu i Marian Sanchiz van mantenir una reunió amb el president del SIPAAG Lluis Anguita i el secretari general del SEP David Garcia per atendre les preocupacions dels representants sindicals respecte la llei de la Funció Pública.

En aquest sentit, la formació progressista proposarà al seu programa derogar la Llei de la Funció Pública, ja que considera que es va aprovar «precipitadament» durant el darrer tram de la legislatura. A més, el partit que presideix Bartumeu és partidari de recuperar «l’esperit de diàleg, el consens i la pluralitat» que va inspirar la Taula de Treball de la Funció Pública del 2010, així com també «obrir un procés de reflexió» que integri al futur Govern, els grups parlamentaris i els sindicats dels treballadors públics sobre el model d’Administració pública que el país necessita.

Per un altre costat, la delimitació dels càrrecs de confiança i la carrera professional són també algun dels neguits que van transmetre els representants sindicals al partit, ja que argumenten que en el marc normatiu no queda clar què és la carrera professional i com s’ha d’afrontar. Per aquesta raó Progressistes defensa la delimitació dels càrrecs de confiança per evitar que aquests «puguin suposar una ingerència d’interessos partidistes a l’Administració».

En matèria de lleis laborals, SDP contempla ampliar el termini de preavís d’acomiadament a 90 dies, així com el termini d’acomiadament col·lectiu a sis mesos. A més volen augmentar el preu de les hores extres fins arribar a un 75% més de l’hora normal, o indemnitzar a l’assalariat amb 45 dies per any treballat per acomiadament injustificat amb un màxim de 30 pagues. H