Pintat creu que la confiança en la Policia està «malmesa»

Juntament amb Pintat, a la trobada també hi va assistir el número 2 de la candidatura nacional de terceravia Joan Carles Camp, l’exdirector de la Policia i membre d’Unió Laurediana Lluís Betriu, la policia i candidata parroquial número 2 d’Encamp Ingrid Ruiz i el candidat número 12 de la llista nacional i resident al Pas de la Casa Laurent Thiebaud.

En el decurs de la conversa els presents van analitzar «en termes crítics» el projecte de llei de la Funció Pública i van coincidir en la necessitat de recuperar la tradicional imatge de confiança i proximitat de la Policia respecte els ciutadans, la qual consideren que ha quedat «malmesa» al llarg de les dues darreres legislatures «per causes alienes a la voluntat dels servidors públics».

El cap de llista nacional de terceravia Josep Pintat va reunir-se ahir al matí, amb motiu de les trobades de precampanya electoral, amb el president i la vocal del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia Andorrana Salvador Prieto i Lara Vilamala per tal d’analitzar diferents aspectes de la seguretat del país.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació