Admès a tràmit el recurs contra la Llei de Funció Pública

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit la demanda d’inconstitucionalitat contra la Llei de Funció Pública presentada conjuntament per L’A i el PS el passat 7 de març. Amb aquesta decisió, el màxim òrgan judicial considera que el recurs compleix els requisits i, per tant, estudiarà si realment es vulneren els diversos articles de la Constitució que consideren les dues formacions recorrents. El TC disposa ara d’un termini màxim de dos mesos per dictar sentència.



La decisió es va fer pública ahir, el mateix dia que el Sipaag i el SEP van demanar que s’aturi el desenvolupament de la mateixa llei. A parer seu, «no és el moment de desenvolupar-la» i van demanar que s’aturi «fins que es pronunciï el TC».



En un comunicat, els sindicats van considerar que «ja comencen a ser nombroses les sentències que han declarat contraris a la Constitució diversos articles de llei» que el Govern pretenia fixar mitjançant reglament matèries reservades a establir-se per llei, de manera que van demanar a l’Executiu «que sigui prudent i esperi abans de continuar fent una despesa econòmica important quan encara no sabem si tota la feina feta podrà prosperar».



Tant el Sipaag com el SEP van recordar que els sis consellers liberals i socialdemocràtes que van presentar el recurs creuen que la «Llei de la Funció Pública és contrària a la Constitució» perquè vulneren diversos principis constitucionals i «també el dret sindical». En aquest sentit, van apuntar que la llei és un «xec en blanc» al Govern, ja que «no diu pràcticament res» i deixa al lliure criteri de l’Executiu la seva defincicó, composició o forma de pagament.



Aquest divendres, el ministeri preveu celebrar una sessió informativa sobre el model que té previst implantar per regular la carrera professional horitzontal i l’avaluació de l’acompliment.