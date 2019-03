Els progressistes demanaran a la UE una «zona especial pirinenca»

Progressistes-SDP diu sí a Europa i va més enllà. El candidat de la llista nacional, Josep Roig, va anunciar ahir que demanaran a la UE «l’establiment d’una zona especial pirinenca que permeti reforçar la col·laboració econòmica d’Andorra amb les regions franceses i espanyoles» dins del marc de l’acord d’associació. Respecte al calendari marcat per l’eurocambra per enllestir el pacte el pròxim mes de juny i utilitzar els dos pròxims anys per definir la incorporació del cabal comunitari, el president del partit, Jaume Bartumeu, va assegurar que els terminis marcats pels pròxims tres mesos són «difícilment abastables». «Al mes de juny no se signarà res», va afirmar amb rotunditat Bartumeu, en referència al fet que el panorama polític quedarà aturat tant per les eleccions generals a Andorra com pels comicis europeus del maig.

'Sí al progrés'

Ahir el partit va presentar la imatge i l’eslògan de la campanya electoral. Sota el lema Sí al progrés, Roig va desglossar totes les afirmacions que sustenten una candidatura «social i al servei de les persones». En aquest sentit, i per garantir el benestar de la ciutadania, Roig aposta per assentar les bases d’una «economia duradora i diversificadora» i tenir un «sistema econòmic fort».

El 'sí' del missatge de la campanya es tradueix en un «sí a la construcció d'una Andorra social, progressista i positivament europea, que estigui compromesa amb els drets de les persones i el seu benestar garantint el dret a tothom a gaudir d'un habitatge digne». Roig també vol situar la pensió mínima de jubilació al nivell del salari mínim, garantir unes condicions laborals dignes per als treballadors del país, erradicar la violència de gènere i la domèstica envers les dones i els infants, i garantir un sistema sanitari i una educació pública que siguin «de qualitat».

Tornant a Europa, el candidat progressista va defensar que els empresaris puguin accedir a una mercat únic europeu amb unes condicions que siguin «favorables». Per aconseguir-ho, Roig demana «disposició» a totes les forcs polítiques.