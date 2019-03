La Unió Hotelera elabora una enquesta sobre la taxa turística

La Unió Hotelera ha decidit elaborar una enquesta entre els seus associats per tal de posicionar-se sobre la pertinència o no d’aplicar una taxa turística, tal com es va proposar en la presentació de Marca Andorra. Així es va assegurar des de la UH a preguntes d’aquest rotatiu per conèixer la seva opinió. En aquest sentit es va indicar que un cop s’hagin recollit les respostes es farà un comunicat explicant la seva postura.



Mentrestant, des d’Autèntics Hotels d’Andorra, la resposta va ser més crítica. La presidenta del col·lectiu, Cristina Canut, va recriminar el fet que tota la informació sobre la creació de Marca Andorra i les propostes que presenten les han conegut pels mitjans. «A nosaltres no ens han vingut a presentar res», va assegurar, alhora que expressava els seus dubtes sobre el fet que la proposta vingui «d’una entitat que amb prou feines saps qui és» en lloc de ser una idea liderada pel ministeri de Turisme.

D’aquesta manera, tot i que va deixar clar que en cap cas rebutgen l’aplicació d’aquesta taxa, sí que va assegurar que «exigirem saber què es finançarà amb aquesta taxa, perquè és molt específica i entenem que ha de tenir un reton molt específic».

Proposta coneguda

Canut va admetre que el ministre Francesc Camp ja els havia apuntat la necessitat d’obtenir nous ingressos per a promoció d’alguna altra font, com podria ser una taxa, però es va mostrar sorpresa perquè les explicacions donades per Marca Andorra apuntessin a que serien ells qui recaptarien els diners. En ser coneixedora dels matisos fets per Camp, que va explicar que des del seu punt de vista qui ha de recaptar els diners és l’Administració i després repartir-los en diferents projectes, entre ells Marca Andorra, es va mostrar més disposada a acceptar-ho. «Volem saber qui hi ha darrere d’aquesta marca i quins objectius tenen a curt, mitjà i llarg termini. Perquè si volen que creiem en un projecte el primer que cal és explicar-lo», va retreure.



D’altra banda es va mostrar comprensiva amb la introducció de la taxa, reconeixent que a la majoria de països de l’entorn ja funciona. En aquest sentit va apuntar que «hi ha cert neguit perquè això faci incrementar el preu de l’habitació». Per aquest motiu Canut va reclamar poder «tenir alguna cosa a dir, ja que ens fan servir d’eina recaptadora. Suposo que tindrem alguna cosa a dir i que no serà només recaptar i muts i a la gàbia», insistint que volen que es clarifiqui amb temps la manera com es recaptarà i a què s’acabarà destinant.