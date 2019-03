El trial ‘indoor’ d’Andorra la Vella ja té protagonistes

May Ferrer educadora canina i guia de muntanya

En aquest sentit, l’al·licient més important de la prova és que el Poliesportiu serà l’escenari de la proclamació oficial del pilot de Piera com a campió del món de trial indoor i també de la resta de posicions d’honor del Campionat. Aquesta prova, juntament amb el Trial Tres Nacions, són els dos grans esdeveniments de la Federació Motociclista d’Andorra d’aquest any.

Per un altre costat, els darrers pilots de la llista són Jorge Casales, que va competir a les cites de Budapest i Barcelona i Luca Petrella, que va estar present a Barcelona, Bilbao i Marsella. Així, tots aquests pilots estan cridats a competir en una final espectacular a Andorra.

A aquest grup de pilots se’ls uneix Jeroni Fajardo, que a Marsella va ser el millor Event Rider de la prova. A més, de manera provisional, ocupa la quarta posició de la general. Per altra banda, també hi participaran el japonès Takahisa Fujinami, que tancarà la temporada prenent part en el seu tercer Campionat del Món de la Federació Internacional de Motociclisme d’X-Trial.

Així mateix, també hi formen part, Adam Raga, que va assegurar la segona posició en terres franceses, Jaime Busto, que ocupa la tercera posició en la classificació provisional, Benoit Bincaz, que és cinquè i Miquel Gelabert, que ocupa la sisena posició. Per tant, aquests cinc pilots tenen garantida la seva presència en totes les proves de la temporada.

El Trial indoor d’Andora la Vella que es disputarà el pròxim 27 d’abril al Poliesportiu d’Andorra la Vella ja té definits els nou pilots que lluitaran pel triomf en una competició que torna al Principat una dècada després. D’aquesta manera, Andorra es presenta com una celebració del Campionat del Món, ja que és la darrera prova de la competició i és on es farà l’entrega oficial de trofeus amb Toni Bou al capdavant, competint amb el número 1, a casa i amb els seus. El pilot resident està al cap del grup de Pilots Permanents després d’assegurar-se de manera matemàtica el 13è títol mundial indoor a l’X-Trial de Marsella.

Per El Periòdic

