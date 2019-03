Els tècnics d’ambulàncies reclamen millorar els descansos entre jornades

El peix no està tot venut, però els treballadors d’Ambulàncies del Pirineu, l’empresa concessionària del transport sanitari no medicalitzat del SAAS, estan perfilant un nou conveni col·lectiu que inclou una millora dels temps de descansos entre jornades laborals. És a dir, volen estipular per escrit i controlar a la pràctica les hores que els tècnics poden conduir les ambulàncies de manera continuada. També reclamen una regularització de les hores en què han d’estar localitzables fora del treball i potenciar els incentius per realitzar formacions. «Tot està en l’aire, però hi ha entesa amb la direcció i el clima laboral és bo», va manifestar ahir a aquest rotatiu la delegada dels treballadors de l’empresa, a la vegada que va afirmar que les irregularitats del 2017 «són aigua passada».

La delegada del personal admet que hi ha «bon clima laboral» després de les irregularitats del 2017

Els treballadors van revocar l’actual conveni perquè havien passat quatre anys de la seva signatura i al cinquè quedava en paper mullat, tal com contemplava l’anterior legislació. L’actual, que va entrar en vigor l’1 de febrer, també manté una durada màxima d’un lustre, però el temps mínim el rebaixa de dos anys a un. Respecte a les demandes més significatives, sol·liciten que es regli la disponibilitat horària fora de la jornada de treball. Cada empleat ha d’estar localitzable 1.536 hores l’any per si passa alguna emergència. Es compten i es retribueixen al marge de les del còmput anyal, que sumen unes altres 1.800 hores, i fins ara no constaven per escrit en el conveni. Ara volen que apareguin i que es retribueixin millor.

Incentius per formar-se

Així mateix, volen que es canviï la manera de guanyar incentius salarials: que en compte de ser per triennis sigui en funció de les formacions que realitzi cada treballador. Aquestes gratificacions encara els estan negociant, i poden ser econòmiques o que es compensin d’altres maneres. En aquest sentit, els treballadors també reivindiquen fer més instruccions tècniques, ja que les consideren «imprescindibles» per «garantir el correcte servei i atenció dels pacients», indiquen diferents empleats. I si les fan, que les despeses –desplaçament i dietes– siguin a càrrec de l’empresa. «Són clàusules molt específiques que han d’estar redactades i signades», va emfatitzar la delegada.

A l’espera de Treball

El conveni ha estat redactat amb el consens de la plantilla, que la formen 22 empleats. Alguns, arran de la nova normativa laboral, «tenien dubtes en diversos aspectes», va explicar la delegada. Per això, van portar el conveni al Servei d’Inspecció de Treball perquè corrobori els serrells que resten. Posteriorment, serà sotmès a votació pels treballadors. La decisió, final, la tindrà la direcció. «És qui decideix en tot», va recordar.

Suport de l’USdA

La delegada del personal d’ADP va lloar el «gran suport» brindat per l’USdA, que està present en les negociacions amb l’empresa. «Són coneixedors de com s’han de fer els convenis col·lectius. Al país n’hi ha molt pocs i la seva ajuda és fonamental», va indicar.



Fa uns mesos, però, el secretari general del sindicat va ser molt crític amb la pròrroga d’un any que el Govern va atorgar a ADP després de les irregularitats que va cometre l’empresa el 2017 i que va reconèixer el Govern un any després. Va titllar la decisió del SAAS de «vergonyosa». A més, el ministre de Salut, Carles Álvarez, va admetre que l’Executiu no va fer l’auditoria externa contemplada en les mesures aprovades el juny del 2017 pel Consell General. No obstant això, va justificar el perllongament del contracte, que es va signar el 2014, perquè «la prestació del servei és satisfactòria», va dir el passat mes d’octubre.



Sigui com sigui, Ubach es mostra al costat dels treballadors i assegura que el nou conveni «ha de comportar una millora substancial de la situació laboral dels empleats d’ADP, encara que es mantingui el pressupost de fa cinc anys».

El Govern va admetre anomalies dins de l’empresa

El 7 de març del 2017, l’USdA va presentar una denúncia al Servei d’Inspecció de Treball posant de manifest que els empleats d’ADP superaven el límit de 60 hores fixat en el còmput setmanal de l’acord col·lectiu i que l’empresa no respectava el descans mínim obligatori de 12 hores seguides entre dues jornades consecutives. L’estat de les ambulàncies també va ser focus de debat.

El Govern va admetre les irregularitats el 13 juny del 2018, però va manifestar que no afectaven el servei. Va anunciar mesures de control que no s’han fet i al setembre va prorrogar el contracte per un any.

Al setembre de l'any passat, coincidint amb l'anunci del perllongament del contracte, l'USdA va criticar durament la decisió. Els treballadors, però, van emetre un comunicat on asseguraven que les anomalies s'havien resolt i que treballaven dins de la normalitat. A més, van garantir el bon estat dels vehicles sanitaris. En aquest sentit, van demanar rebaixar la polèmica generada.