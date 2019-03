La delegació andorrana suma 10 medalles

May Ferrer educadora canina i guia de muntanya

En la jornada d’ahir dels Jocs Mundials Special Olympics d’Abu Dhabi, Nàdia Naudi va aconseguir la medalla de plata en bàdminton després de guanyar a Bulgària per 21 a 7 i per 21 a 18. En atletisme, als 100 metres, Sergi Cuberes va acabar tercer, marcant un crono de 17,06.

Per El Periòdic

