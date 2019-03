D’Acord es presenta «per disputar totes les parròquies»

La coalició entre socialdemòcrates i liberals sota la denominació de d’Acord es va presentar ahir a Ordino, de manera oficial, amb tots els candidats que integraran les set llistes territorials a les que concorren. El cap de llista del PS Pere López va considerar que aquest és un objectiu assolit «malgrat que hi havia gent que no hi creia» i va opinar que d’Acord està «en condicions de disputar totes les parròquies, no només les que se’ns donava com a favorits».

La raó fundacional de la coalició és «per donar veu a molts vots que en les eleccions territorials no van enlloc i que no tenen cap mena de representativitat» va assegurar López, que enguany confia en poder traduir aquests vots en consellers territorials tot i que va descartar fer cap mena de travessa electoral sobre les opcions parroquials.

Des de la perspectiva liberal, el cap de llista de d’Acord a Ordino Marc Galabert va posar èmfasi en «la mostra de força» que suposa l’entesa i va recalcar la «bona salut» que comporta fer declaracions d’intencions d’abans de les eleccions. Al ser preguntat sobre la naturalesa de la candidatura, Galabert va comentar que «hi ha gent que es planteja com es que ajuntem nyaps i cols. Doncs és perquè pensem que per fer un bon trinxat cal ajuntar ingredients diferents». Més enllà del canvi de la llei electoral, Galabert va defensar «la regeneració del codi de la responsabilitat política» i «una major transparència en l’estratègia a seguir per l’acord d’associació amb Europa».

D’altra banda, de procedència independent, també va atendre als mitjans el número 2 Ordino Jean-Michel Armengol, que va manifestar que el projecte radica «en una interjecció cap a un objectiu comú». Quant a Ordino, Armengol va destacar que «hi ha un grup molt unit tot i ser de diversos àmbits polítics», quelcom que «ha vingut naturalment».