DA vol un fons públicoprivat per obra nova i rehabilitació

El cap de llista de DA Xavier Espot va presentar ahir el projecte per crear un fons publicoprivat destinat a la construcció i a la rehabilitació d’habitatges que ara es troben «en desús» amb la finalitat de destinar-los a lloguer a preus assequibles. En l’acte que va tenir lloc a Ciutat de Valls, a Andorra la Vella, Espot va explicar que aquest plantejament, que estarà inclòs al programa electoral, té com a objectiu incrementar l’oferta de pisos «per pal·liar la falta d’habitatges de lloguer» i evitar així «l’increment desmesurat» dels preus sense crear una «distorsió» del mercat a llarg termini.

El candidat a cap de Govern que va estar acompanyat de la número 3 a la llista nacional Núria Rossell i el número dos de la candidatura parroquial d’Andorra la Vella Marc Pons, va concretar que tant les entitats públiques com els particulars podran fer aportacions al fons a través de pisos en condicions per ser arrendats, habitatges que necessiten ser rehabilitats i que posteriorment es destinaran a lloguer, terrenys construïbles o diners per condicionar els pisos o per construir edificis d’obra nova. Espot va afirmar que aquest fons aportarà una «seguretat jurídica important» per aportar «una solució relativament immediata i bona» a la falta d’oferta d’habitatge de lloguer. En aquest sentit, Rossell va afegir que l’augment dels preus s’ha produït a causa de la «falta d’oferta de pisos de lloguer».

Espot també va obrir la possibilitat que al fons de caràcter publicoprivat hi pugui participar la CASS seguint amb els criteris de «seguretat i rendibilitat», d’acord amb el que estableix la Llei del fons de reserva que va ser aprovada aquesta legislatura.

Per la seva banda, Pons també va explicar que la proposta anirà acompanyada d’altres mesures com el conveni amb l’Associació Andorrana de Bancs Andorrans (ABA) per posar al mercat de lloguer els pisos buits dels quals disposen; la creació d’un institut de l’habitatge «públic i independent» que recopili dades fiables dels habitatges amb l’objectiu d’establir uns índexs de preus de referència de les diferents zones del país.