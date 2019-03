Glòria Jové exposa el seu llibre sobre l’ofici de mestre

la Biblioteca Sant Agustí va acollir la presentació a la Seu d’Urgell de Maestras contemporáneas, un llibre en el qual la professora Glòria Jové hi plasma les seves reflexions sobre com el món professional educatiu s’ha d’adaptar als nous temps i adoptar noves formes d’ensenyar i de transmetre coneixement. Jové va presentar l’obra acompanyada d’una exalumna seva de la Seu: la piragüista internacional Núria Vilarrubla, que ha cursat a la Universitat de Lleida els seus estudis d’Educació Primària.

Jové va explicar que a la Facultat d’Educació de la UdL es van proposar impulsar una metodologia innovadora, inspirada en l’aplicació de l’art contemporani a la professió educativa, que permeti «fer mestres capaços d’actuar a les aules del segle XXI». A més, Jové va matisar que el títol del llibre no fa referència només a les professores, sinó que el va escollir pel fet que actualment el 70% de professionals de l’ensenyament són dones i per tant és un ofici amb un marcat accent femení.

Segons la docent, «el que s’ha pogut demostrar amb aquesta metodologia és que els alumnes d’Educació que s’obren a una manera de treballar oberta al territori, a les manifestacions culturals contemporànies com ara art o música, són després mestres que reflexionen sobre el que fan, són crítics amb el que fan i són creatius i, sobretot, inclusius».

Núria Vilarrubla hi va afegir que aquest llibre «és sobretot una obertura de mires, per aprendre a llegir amb altres llenguatges i a comprendre el món d’una forma més oberta». La piragüista i també nova docent conclou que la metodologia de Jové, «tot i incomodar-nos i inquietar-nos en molts moments, està treballant per obrir portes que ens fan molta falta com a societat».