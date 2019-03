Insomni a l’Alba (102-97)

Toca remuntar, de nou. No va poder ser ahir al Mercedes-Benz Arena després de perdre per 102 a 97 i després d’una gran reacció a la segona part, ja que els andorrans havien arribat a perdre de 18. Però la remuntada no va ser suficient. Tot i això, es pot fer. I es farà. Ho aconseguiran. Perquè el MoraBanc de l’Eurocup és el de les gestes. Va faltar poc i ara, s’haurà de treballar de valent al Poliesportiu on, l’afició, de nou, haurà de ser imprescindible i respondre en un dia en el qual serà més complicat perquè, a la mateixa hora, Andorra té un altre compromís: el partit de la selecció de futbol contra Islàndia en el primet matx de la fase classificatòria per a l’Eurocopa 2020.

Primera part nefasta

Encara que va ser només per un moment, el MoraBanc es va posar per davant momentàniament en el primer quart amb un resultat de 4 a 5 però l’Alba va començar a veure la llum quan havien passat els primers minuts i va anar augmentant el ritme, posant el MoraBanc contra les cordes, fent bona feina en el rebot i penetrant, amb un parcial de 9 a 0 que trencava el bon inici del partit, en el qual el MoraBanc s’havia mostrat concentrat i sòlid en defensa.

Així, l’Alba estava fent un bon joc, apostant pel joc exterior, anotant i sent molt superiors. Per contra, els del Principat no aconseguien anotar i estaven cometent pèrdues en defensa i al final del quart, el resultat de 29 a 21, després d’haver permès cistelles fàcils. Requerien més energia i aquesta no arribava.

En el segon quart, els tricolors van sortir amb ganes de retallar distàncies i volent mostrar més fortalesa i un millor nivell però quan aconseguien retallar, els alemanys anotaven un triple per seguir mantenint les diferències. A més, amb dos triples consecutius de Giedratis i Siva, els alemanys trencaven el partit i la distància ja era de 12 punts. Els rivals estaven molt inspirats i feien patir als andorrans en defensa, aconseguint una anotació altíssima davant d’un conjunt tricolor que no aconseguia anotar i que mostrava una estadística desastrosa. A la mitja part, el resultat de 59 a 42.

Remuntada insuficient

La segona part del partit va ser totalment diferent i en el tercer quart, el MoraBanc va fer un canvi radical, una rentada de cara absoluta que va ser insuficient, ja que partien amb una diferència de 16 punts letal. Malgrat això, treballant i picant pedra, els andorrans van anar millorant en defensa i recuperant-se però l’Alba Berlín seguia sent letal en el joc exterior i no perdonava, encara que les distàncies s’escurçaven. Semblava que els canvis d’Ibon Navarro no funcionaven i era desesperant. Però no impossible i per tant, al final, el MoraBanc va aconseguir despertar i en el darrer quart, amb una diferència de 12 punts a l’electrònic encara es podria creure. A base de triples. Hi havia esperança.

Els darrers deu minuts van començar amb Reggie Upshaw assumint les responsabilitats de l’equip, liderant i dominant, fet que posava nerviosos als alemanys. Així, canviava la dinàmica tricolor i l’encert de l’Alba ja no era tan espectacular. De fet, a mesura que passaven els minuts es retallaven les distàncies, gràcies a una gran feina de Jerome Jordan sota la cistella i quan el partit ja estava sentenciat, el MoraBanc canviava el panorama, des de la defensa, creient, creixent, construint un bon joc, gràcies a la visió de Jordan. A més, Upshaw suposava un cop de moral i amb la feina de Rafa Luz i Andrew Albicy, els andorrans aconseguien posar-se a tan sols tres punts quan faltaven un minut i 34 segons. Tot i això, per la mínima, suant, amb molt esforç i perquè no dir-ho, amb una mica de sort, l’Alba Berlín mantenia una mínima distància que li servia, al final, treballant, per firmar un definitiu 102 a 97.

Al MoraBanc li van faltar uns minuts, però la imatge, al final, va ser bona. Es pot guanyar a casa. Cal recordar que, als quarts de finals, contra l’Asvel Villeurbanne, el panorama era el mateix. I al final, va ser inoblidable.