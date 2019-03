Prenafeta i un financer dels Pujol, citats a declarar per una comissió a un compte andorrà

May Ferrer educadora canina i guia de muntanya

A l'escrit de diligències prèvies en què es cita a declarar Prenafeta i Sánchez Carreté, s'explica que una de les persones que va declarar en el cas Grand Tibidabo va afirmar que durant la venda de la seu de l'empresa Consorci Nacional de Leasing que De la Rosa va fer a la Generalitat, el juliol del 1991, es va generar una comissió que havia anat a parar "a un fill d'en Pujol".Segons la investigació de la policia, la comissió va ser de 252 milions de pessetes, la major part de la qual hauria anat a parar a una empresa controlada per Prenafeta. 9,3 milions, però, van anar a una firma de l'assessor financer dels Pujol que, segons 'El País', havia participat en la regularització dels fons d'Andorra de la família el 2014.La mateixa investigació observa que dos dies després que aquesta empresa cobrés els 9,3 milions de pessetes es va fer un ingrés de 8,3 milions a un compte corrent de l'entitat financera Andbank del qual era titular Jordi Pujol Ferrusola. L'Audiència Nacional vol determinar si aquestes dues quantitats estan vinculades, fet que permetria inferir que almenys part dels diners que els Pujol tenien a Andorra provenien de comissions il·lícites.

L'Audiència Nacional ha citat a declarar l'1 d'abril l'exsecratari de Presidència en època de Jordi Pujol Lluís Prenafeta i un assessor financer de la família de l'expresident, Joan Anton Sánchez Carreté, per una presumpta comissió irregular del 1991 que hauria acabat en un compte a Andorra d'un dels fills de l'expresident, Jordi Pujol Ferrusola, segons ha avançat el diari 'El País' i han confirmat fonts de l'Audiència a l'ACN. La presumpta comissió l'ha descobert la policia espanyola després de creuar les dades del sumari sobre la deixa dels Pujol amb les del cas Grand Tibidabo, pel qual es va condemnar el financer Javier de la Rosa. El magistrat de l'Audiència Nacional José de la Mata buscava connexions entre els dos casos per esbrinar l'origen dels diners andorrans.

Per El Periòdic

