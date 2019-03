Els veïns de Príncep Benlloch reclamen una rebaixa en la velocitat dels vehicles

Els veïns de l'avinguda Príncep Benlloch volen que els vehicles moderin la velocitat quan passin per la via, i per això reclamen la instal·lació de dispositius reguladors de velocitat a la carretera, com per exemple bandes rugoses o passos elevats. L'objectiu és evitar accidents com el del mes d'agost, on el conductor d'una motocicleta va resultar ferit a l'altura del número 51 per evitar atropellar una mare amb un cotxet i un altre fill menor que estaven a punt de creuar un pas de vianants.

El comú d'Andorra la Vella ja treballa en l'embelliment de la zona, amb l'ampliació de les voreres, l'estretament dels carrils de circulació de vehicles, tal com s'ha fet a la part alta de l'avinguda Meritxell, i la renovació del mobiliari urbà. Per això ha obert un concurs nacional per adjudicar les obres, que es tancarà el pròxim 11 d'abril.

Després de la prova pilot duta a terme el mes de novembre, la corporació va descartar establir una direcció única a la via, a causa de la dificultat per fer circular els autobusos grans i els camions per Ciutat de Valls. Els resultats recomanaven no tocar res i mantenir el doble sentit de circulació.