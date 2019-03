Nova àrea de MoraBanc per optimitzar el servei al client

MoraBanc ha fusionat els seus equips d’Estratègia i Inversió en una nova àrea que permetrà optimitzar el servei al client. Aquesta nova estructura, més eficient i àgil, s’encarregarà d’apropar els especialistes en serveis d’inversions als clients, ajudant-los a gestionar el seus estalvis, inversions o patrimoni, d’acord amb les seves necessitats. D’aquesta manera, es reforcen els serveis d’inversió de MoraBanc que, amb el recent acord en exclusiva amb Goldman Sachs Asset Management, vol posicionar-se al capdavant del mercat en matèria de planificació, assessorament i gestió patrimonial.



Sota la direcció de Lorenzo Casaus, l’àrea d’Estratègia i Inversions està formada per tres departaments: MoraBanc Asset Management que passarà a ser dirigida per Oriol Taulats; un departament d’Advisory, sota la responsabilitat d’Enric Galí, i un nou departament de Selecció de Fons que neix per millorar l’assessorament a clients en matèria de fons d’inversió sota la responsabilitat de Juan Hernando.