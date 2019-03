Lluita contra l'absentisme escolar

May Ferrer educadora canina i guia de muntanya

És positiu que els ciutadans alcin la veu per dir la seva

D'altra banda, els exàmens de batxillerat (BAT) per a candidats lliures del sistema andorrà que van iniciar el procés d'obtenció del títol de batxiller abans de setembre del 2017, tindran lloc el 4 i el 5 d'abril, en funció de la modalitat a què correspongui: científic i tecnològic, i econòmic i social. Tots els exàmens es faran a l'escola andorrana de batxillerat d’Andorra la Vella.

També en l'àmbit de l'educació, l'executiu informa que la Prova Oficial de Batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà per als candidats lliures, que van iniciar el procés d’obtenció del títol de batxiller abans de setembre del 2017, es desenvoluparà del 6 de maig a l'escola andorrana de batxillerat d'Andorra la Vella. Els resultats es faran públics el pròxim 20 de maig, a les 12 hores.

Exàmens de BAT i de la POB per als candidats lliures

El nou decret deroga el també decret de modificació relatiu a la prevenció i el tractament vigent de l'absentisme escolar als centres educatius, aprovat el 2008. Amb tot, "manté la filosofia del text" en aplicació des de fa una dècada, però a la vegada adapta el contingut a la realitat social actual, que fa que sorgeixin noves situacions en termes d'escolarització. Ha de servir per millorar l'eficiència dels processos d'intervenció, reforçar la interdisciplinarietat i concretar els criteris i els terminis lligats a la intervenció.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació