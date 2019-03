Edificació sense permís al parc del Cadí-Moixeró

Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra han formulat una denúncia administrativa contra dos homes i una dona, veïns de Barcelona, com a presumptes responsables d’una construcció il·legal que s’ha detectat en un terreny que forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Els propietaris tenen 55, 53 i 51 anys, i entre les infraccions que els hi atribueixen hi ha les d’edificar sense les autoritzacions corresponents, captar aigua d’un torrent sense permís, realitzar una instal·lació elèctrica sense mesures de seguretat i instal·lar xemeneies sense mataguspires.



La investigació es va iniciar el 20 de desembre passat quan els Mossos van tenir coneixement que algú havia construït una presa d’aigua al final del torrent de Llúria, dins del terme municipal de Saldes, al Berguedà. Amb aquesta informació els agents es van adreçar a la zona i van observar que, efectivament, algú havia construït una presa rudimentària i n’estava captant l’aigua.

De la presa en sortia una mànega que subministrava aigua a una bassa i diverses ramificacions de canonades a dins de la finca del Molí de Baix, situada dins dels límits del Parc Cadí-Moixeró. A més a més, també van observar, esteses al terra i enmig de terreny forestal, diverses línies de fil elèctric, un allargador i endolls, amb el risc d’incendis que això suposa.



Després de diverses gestions van comprovar que els propietaris de la finca havien efectuat construccions i instal·lacions a la llera del riu i en el terreny del parc sense disposar de les autoritzacions corresponents. A més a més, havien fet una instal·lació elèctrica dins la finca sense cap mesura de seguretat i tenien diferents xemeneies sense disposar de mataguspires, en contra del que marca la normativa per tal d’evitar que elements incandescents surtin de la xemeneia i puguin causar incendis forestals. Per tots aquests motius, els Mossos van denunciar els tres propietaris i usuaris de la finca, informa RàdioSeu.