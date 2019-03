Villatoro revisa les «visions polièdriques» del país en un llibre

El ministeri de Cultura va escollir la sala noble de la Casa Areny-Plandolit per a la presentació del llibre Escriure Andorra. La imatge d’un país a través de la seva literatura, de Vicenç Villatoro. L’assaig vol ser «una mirada de com els escriptors en llengua catalana, andorrans i no andorrans, al llarg de gairebé un segle han anat construint Andorres», va explicar l’autor, que veu com les diferents versions del país s’han basat en «construccions literàries». Totes elles estan al llibre, des de la visió d’«Andorra paradís natural» fins a «l’Andorra de novel·la negra», passant per l’època de guerres o la irrupció de la modernitat.



Villatoro és conscient que moltes de les Andorres que relata l’obra no són conegudes per a les persones que viuen al país perquè «coneixen una realitat més precisa i més matisada». Amb tot, per a ell «és més natural, més humà i parla d’una realitat més densa que hi hagi visions polièdriques, que a vegades poden resultar contradictòries i successives en el temps». Amb l’obra, escrita per encàrrec del ministeri de Cultura, vol oferir a la ciutadania andorrana la seva història i circumstàncies vista per ulls d’experts i coneixedors d’aquesta realitat. L’editorial Andorra ha fet una primera edició amb 400 exemplars, que es podran adquirir a les llibreries del país.



Una publicació que tal com va avançar la ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, a EL PERIÒDIC, Gelabert, «de la mà d’un únic autor, repassa la història de la literatura andorrana des de diferents perspectives» i reflexiona sobre com es construieix la identitat d’un país a través de les paraules que escriuen els qui han utilitzat el Principat com a subjecte literari.



Vicenç Villatoro, egarenc, té una forta relació amb Andorra i amb el seu ecosistema literari. Són nombrosos els seus articles sobre el Principat a diferents mitjans tant nacionals com del país del sud i sovint s’involucra amb actes de lletres relacionats amb Andorra durant les diferents setmanes del llibre en català. També és un habitual de les tertúlies literàries al país.



Villatoro ha obtingut els principals premis de la literatura catalana: Sant Jordi, Sant Joan, Ciutat de Barcelona, Ciutat de Palma, Prudenci Bertrana, Documenta i Carles Rahola, entre d’altres.