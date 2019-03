L’ACA lamenta que les motos no acudeixin a l’ITV gratuïta

«Costa molt despertar l’interès de la gent i que els motoristes vagin per la seva pròpia voluntat a fer la revisió gratuïta», va lamentar el president de l’ACA, Enric Pujal. Des del Club asseguren que «tenim un problema» i, tot i desvincular la manca d’ITV als accidents, Pujal va assegurar que «les persones no estan prou conscienciades del perill que suposa anar amb moto a la via pública» i va desitjar que un cop passi l’hivern, els conductors s’animin i acudeixin a passar la revisió escaient. Per aconseguir que la població assoleixi aquesta conscienciació des de ben joves, al llarg d’aquest curs l’ACA realitzarà xerrades sobre Mobilitat a les escoles, centrant-se especialment en la conducció de les motos.



A més, el president va anunciar que el Club participarà i col·laborarà en els programes de seguretat vial de tots els comuns amb els quals col·labora. Tanmateix es van anunciar col·laboracions amb l’Imaca, «l’únic portal de dades obertes dedicat a la mobilitat» del país i amb FEDA –per impulsar la mobilitat elèctrica–, amb una gran jornada que se celebrarà el pròxim 28 de maig al Prat del Roure.

Les xifres

D’altra banda, ahir també es va anunciar que l’ACA compta amb 8.600 socis i creix a un ritme de més de 1.000 abonats nous cada any. D’aquests, va afirmar el president, el 25% dels conductors són andorrans. «La nova oferta de serveis i les noves modalitats de soci pensades per les famílies han sigut sens dubte els pilars del nostre creixement social», va considerar Pujal, qui també va assegurar que aquest increment «garanteix el futur del Club».



Per tal d’oferir el millor servei i mostrar-se com «una entitat moderna orientada al servei de les persones», el 2018 l’ACA va impulsar la seva pròpia targeta financera –ACA Master– amb la voluntat d’oferir serveis innovadors i exclusius, a més de la incorporació d’assegurances al seu catàleg de serveis als socis.



Quant a xifres més significatives, el president va anunciar que el 2018 s’havien realitzat 3.867 serveis d’assistència en carretera a tot Europa i 28 trasllats mèdics d’urgència des de qualsevol punt del món. Pujal també va admetre que el repte de l’ACA era «ambiciós i actuar com una empresa i ho hem aconseguit».