L’ OSCE no té res a objectar sobre el procediment del vot judicial que es recull a la Batllia. Així ho recull l’informe dels observadors de l’Oficina per a les Institucions Democràtiques i els Drets Humans (ODIHR, per les sigles en anglès) que van visitar el país el passat 12 de febrer i es van reunir amb representants de l’Administració Pública, la Junta Electoral, la judicatura, els partits polítics, els mitjans de comunicació i la societat civil. No obstant això l’ODIHR deixa constància al document de la preocupació d’L’A i PS per la custòdia de les urnes però no es posiciona ni sobre l’actual procediment ni sobre aquest neguit de les dues formacions polítiques.



De fet, els observadors escriuen al seu informe la possibilitat que els votants puguin canviar el vot dipositat a la Batllia i el fet que el darrer vot emès «invalida els previs». Precisament, el fet de poder votar diversos cops va ser assenyalat pel PS com un dels procediments que incomplirien el conveni de Venècia però l’OSCE no ha fet saltar cap llum vermell al respecte. El document explica que, el dia de les eleccions són els jutges qui visiten els diferents col·legis electorals per dipositar aquests vots judicials.

La delegació descriu al document la possibilitat de canviar el vot dipositat a la Batllia diverses vegades



Segons els observadors, «els interlocutors entrevistats van considerar els múltiples mètodes de vot anticipat com a raonables i van mostrar plena confiança en la integritat del procés de vot». Malgrat això, l’informe explica en cinc línies com L’A i PS van demanar «públicament durant la visita de l’ODIHR al país que el Govern considerés mesures addicionals per assegurar el material de vot sensible al voltant del vot judicial i fomentar la transparència, especialment fora de l’horari d’atenció de la Batllia. El Govern va informar els partits polítics que el procediment del vot anticipat i la seguretat d’aquest és competència de la Batllia». Així conclou el tema sense demanar més mesures de seguretat o posicionar-se clarament favorable al sistema actual.

La conclusió

Els observadors no recomanen prendre cap mesura especial durant la jornada electoral del 7 d’abril per donar garanties democràtiques a les eleccions, ja que considera que el sistema és prou transparen i autoregulat. «LODIHR voldria, en qualsevol cas, reiterar que alguns problemes posats damunt de la taula pels interlocutors durant les discussions s’haurien de portar a l’esfera pública i ser presos en consideració per fer ulteriors esforços per refinar la legislació i la pràctica electoral», fa palès al document l’oficina de l’OSCE. A més, l’ODIHR es mostra disposada a col·laborar en aquests procediments.

Dones polítiques

Malgrat que l’informe de l’ODIHR que és, en general, molt positiu amb el país, els observadors destaquen que «no hi ha mesures legislatives especials per fomentar la participació política de les dones, fet que deixa desatesa la recomanació del Comitè per a Totes les Formes de Discriminació Contra la Dona de l’ONU, que va demanar el 2013 que Andorra adoptés mesures especials per potenciar la presència de les dones en la vida política».

L’ODIHR recorda que s’ha ignorat un informe de l’ONU que demanava legislar per millorar la presència de les dones



No obstant això, els observadors també deixen constància a l’informe que «tots els partits polítics van informar que tenen polítiques internes per promoure candidates, però sovint no estan formalitzades». En aquest sentit, el document també recull que «alguns partits van lamentar les dificultats per trobar candidates capaces d’obtenir bons resultats a les eleccions».

Els mitjans i les eleccions

Un dels interessos dels observadors de l’OSCE va ser conèixer com enfrontaven la cobertura de les eleccions els mitjans del país i quina percepció tenen altres actors sobre aquesta. L’ODIHR descriu l’ecosistema mediàtic del país com a «plural» i recull que els mitjans de comunicació entrevistats van considerar que treballen amb «un grau alt de llibertat», encara que «alguns van lamentar l’autocensura a l’hora de tractar temes vinculats a grans empreses». Alguns partits polítics van expressar als observadors «preocupació sobre certa preferència d’RTVA cap al Govern durant el període preelectoral i van citar cobertura insuficient de l’oposició, així com un augment de la quantitat d’inauguracions del Govern emeses, poc abans de convocar eleccions».