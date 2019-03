Occitània intercepta 10,6 tones de tabac d’Andorra

Sense mesures concretes per potenciar les dones polítiques

El departament francès va recordar que aquest notable augment del gènere comissat coincideix que els controls a la frontera són més forts des que el passat 16 de març del 2018 França i el Principat signessin un acord per lluitar contra el contraban de tabac. En vigor des de l’1 d’abril del 2018, el pacte facilita la transmissió d’informació i la implementació de patrulles, controls de vigilància i operatius policials.

El Departament de Duanes de França va anunciar ahir que el 2018 va interceptar 21 tones de tabac de contraban a la regió d’Occitània, vuit més que l’any anterior, de les quals 10,6 procedien d’Andorra. En aquest sentit, es van efectuar 1.788 troballes a la frontera francoandorra i als seus voltants. Les detencions a la duana francesa, a més, van augmentar un 66%, on es van confiscar 3,6 tones de gènere. A escala nacional, França va sumar 16.171 troballes de tabac de contraban. En aquest sentit, les 1.788 situades prop d’Andorra suposen l’11% de totes elles. Les estadístiques comunicades ahir inclouen les que el mateix departament va publicar de la regió dels Pirineus Orientals a finals de febrer. En aquella zona, la més pròxima al Principat, es van decomissar 9,5 tones de tabac, el 16,8% més respecte al 2017, quan es van interceptar 7,9. El 2016 es van comissar 5,5 tones. La intercepció més important va ser el 3 d’octubre, quan en una parada de trànsit a Porta, els funcionaris de duanes van comissar 84 caixes de tabac de pipa turca amb un valor de 204.374 euros a l’interior d’una camioneta amb matrícula francesa.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació