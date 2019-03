Marc Garcia no forma part de la convocatòria a causa d’una lesió

El seleccionador nacional, Koldo Álvarez de Eulate, va donar a conèixer ahir el nom dels 20 convocats per al duel contra Islàndia de demà i que, si no hi ha cap sancionat, repetirian en el matx de dilluns contra Albània.

En aquest sentit, entren a la convocatòria José Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Ilde Lima, Marx Llovera, Txus Rubio, Moi San Nicolàs, Joan Cervós, Ludo Clemente, Sebas Gómez, Cristian Kiki Martínez, Sergio Moreno, Marc Rebés, Víctor Rodríguez, Marc Vales, Marcio Vieira, Jordi Aláez, Àlex Martínez, Aaron Sánchez i Juli Sànchez.

D’aquesta manera, el seleccionador no podrà comptar amb Marc García, jugador de l’EC Granollers, que es va lesionar la setmana passada. «Va ser un una jugada en la qual vaig fer un canvi de ritme i a l’esprint vaig patir una punxada, de seguida vaig veure que m’havia rebentat», explicava a EL PERIÒDIC. «L’ecografia va desvelar que tinc el bíceps femoral amb dues ruptures, una al mig i l’altre al tendó», destacava. Així, estarà un més i mig de baixa perquè «són dues ruptures complicades».

«La veritat que és dur per al moment en el qual em passa, ja que amb el club, amb les jornades que queden, estem lluitant per entrar als play-off d’ascens i amb la selecció és fotut, ja que comencem una fase de zero», comentava i afegia que «si no estàs en aquesta convocatòria, tot es complica més i, per tant, tocarà remar». Malgrat això, Garcia vindrà a Andorra igualment per veure els dos matxs.

Així, aquest divendres a les 20.45 hores, Andorra rebrà a Islàndia a l’Estadi Nacional en un duel en el qual totes les apostes són en contra d’Andorra. Però, a vegades, els peixos petits són capaços de menjar-se un tauró. O per què no, plantar-los cara i aconseguir que els 200 islandesos que vinguin al Principat emmudeixin.