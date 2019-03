L’ACA vol consolidar la Pujada a Arinsal

L’Automòbil Club d’Andorra va presentar ahir, en la seva assemblea, l’agenda de proves d’automobilisme per aquest any 2019 i el principat objectiu és consolidar la Pujada a Arinsal al Campionat de França de Muntanya, de manera que, de cara al 2020, es vol que sigui de la màxima categoria. La competició se celebrarà els 22 i 23 de juny i en paraules del seu president, Enric Pujal, és «clau» per a la temporada, ja que aquesta edició ha de ser essencial per estar a la primera divisió.

Per altra banda, en el calendari hi figuren les GSeries, que ja es van disputar, el Ral·li d’Andorra Històric, que ha renovat el seu acord amb el Comú d’Andorra la Vella i que se celebrarà els dies 14 i 15 de setembre, l’Andorra Winter Rally, que se celebrarà els dies 21 i 22 de desembre i el Trofeu Andros, que disputarà la seva 31a edició amb una graella mixta composta per vehicles tèrmics i elèctrics 100%.

D’altra banda, aquest 2019, l’ACA seguirà amb el programa de formació de joves pilots per 13è any consecutiu amb els pilots Edgar Montellà, Ingrid Rossell i Raúl Ferre, tots en la disciplina de muntanya.

Destaca també, per segon any consecutiu, el programa de formació d’oficials i comissaris, que va permetre, durant el darrer curs, formar a 30 nous oficials i comissaris esportius, fet que ha servit per reforçar l’organització de les proves nacionals. Finalment, també van anunciar que el Circuit del Pas de la Casa renova i modernitza les instal·lacions i la seva gestió.