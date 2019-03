Vargas, 26è al descens FIS d’Auron-Isola 2000

En el descens FIS celebrat a l’estació d’Auron-Isola 2000, Matías Vargas va ser 26è amb una cursa en la qual va perdre velocitat en la part de dalt en un parell de revolts i això li va fer anar la resta de la cursa per darrera. Finalment, el seu temps va ser de 1.35,03, a 3,83 del guanyador, que va ser el francès Nicole Raffort, amb un crono d’1.31,10.Així mateix, en 41a posició va acabar el també andorrà Robert Solsona, a,5.30.

D’altra banda, Àxel Esteve, Xavi Salvadores i Àlex Rius no van poder completar la primera mànega de l’eslàlom dels Campionats Nacionals de Croàcia. La cursa va estar molt complicada després de les nevades dels dos dies anteriors, que no van permetre una preparació adequada de la pista, que no es trobava en les millors condicions.