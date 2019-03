McMorris i Williams, ambaixadors de la 15a Grandvalira Total Fight

Sense mesures concretes per potenciar les dones polítiques

Així, en surf de neu, Sergi Vinyal serà el representant andorrà, que com a curiositat, en les anteriors edicions, va competir en esquí. «Donaré al màxim», assegurava. Per la seva part, l’esquiador de la FAE, Carles Aguareles, assegurava «que és la competició que espero tot l’any».

Per un altre costat, David Hidalgo, CEO de Grandvalira-Ensisa, va explicar que «la prova ha entrat en la seva fase de maduresa» i que «cada any fem una millora constant».

Per aquesta edició, l’equip d’estil lliure de Grandvalira-Soldeu-El Tarter ha presentat un circuit innovador compost de sis llomes, les tres primeres de jibbing i les tres últimes de kickers. En aquest sentit, Enric Bonvehí, responsable de l’Snowpark, Activitats Freestyle d’El Tarter i cap visible a l’organització del Grandvalira Total Fight, va explicar que «és un circuit molt tècnic que dona múltiples opcions». L’objectiu és oferir «creativitats» als riders «perquè aconsegueixin els millors trucs i per tal d’estar a l’altura dels circuits d’slopestyle de primer nivell mundial».

Grandvalira no s’atura. Ha organitzat unes Finals de la Copa del Món i gairebé sense temps per descansar, del 28 al 30 de març i del 4 al 6 d’abril, acull una nova edició del Grandvalira Total Fight, esdeveniment que celebra el seu 15è aniversari i que s’ha convertit en un referent del calendari del l’estil lliure. Així, comptarà amb dos riders molt important, Mark McMorris, líder de la general del World Snowboarding Slopestyle 2019 i guanyador dels XGames d’Aspen 2019, i amb McRae Williams, campió del món i tres cops guanyador dels XGames, a més d’haver-se coronat en múltiplies ocasions a Andorra.

