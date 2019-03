Ordino Arcalís acull el Jam Extreme 3* i 2* amateur

Entre l’11 i el 14 d’abril, OrdinoArcalís torna a ser escenari de freeride. Ho farà acollint per primera vegada alhora dos proves amateurs del circuit Freeride World Qualifier. L’esdeveniment de 3 estrelles és obert només a riders que ja hagin fet punts en altres proves del calendari. Així, serà l’última prova del món del calendari 2019 serà decisiva perquè els riders que estan en les primeres posicions i que encara no tinguin una plaça assegurada, arrisquin i intentin aconseguir punts per guanyar-se l’accés a la temporada 2020 en les proves del Freeride World Tour.