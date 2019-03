El comerç electrònic, l’aposta de DA per reactivar les vendes

El cap de llista de DA Xavier Espot va donar a conèixer ahir, durant la visita als comerciants d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, que impulsarà el comerç electrònic i avançarà en un pla de digitalització «per acompanyar les empreses que vulguin exportar els seus productes fora d’Andorra» amb la finalitat de rellançar el sector de les compres.

Espot va afirmar que és necessari «crear sinergies» per resoldre qüestions relacionades amb els tràmits duaners i generar «estructures unificades» que també estiguin impulsades pel Govern. El candidat a cap de Govern també va comentar que els comerciants Van traslladar-li la necessitat de tenir un «suport constant» per part de les administracions públiques i va concretar altres mesures com ara la creació d’una zona franca que permeti les exportacions, atès que és una «demanda» que fan molts comerciants. Espot va argumentar alhora que «cal donar continuïtat» al Pla Estratègic de Compres impulsat l’última legislatura i que, per tant, és necessari «començar a executar de maner molt concreta mesures per reactivar el comerç que està patint darrerament».

El líder demòcrata també va explicar que cal treballar per «atreure turisme d’alt valor afegir i amb un alt valor adquisitiu» sense que això sigui «incompatible» amb l’arribada d’altres visitants que «aporten un valor afegit al nostre país i que donen satisfacció a sectors com l’hostaleria i la restauració». A més, Espot va considerar que tant el Govern com els Comuns han fet «bona feina» en els últims anys per desenvolupar accions per acompanyar el sector del comerç, posant com a exemple la remodelació de les Avingudes Meritxell i Carlemany.