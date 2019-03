L’A participarà a la iniciativa ‘Fridays For Future’

Els candidats de L’A assistiran als actes organitzats pels joves de l’Escola Lycée Comte de Foix en el marc del Fridays For Future, un moviment juvenil internacional que promou accions per sensibilitzar la societat en la lluita contra el canvi climàtic iniciat per la sueca Greta Thunberg i que ja té un abast global.

El cap de llista d’L’A Jordi Gallardo i el número dos de la llista nacional Ferran Costa van reunir-se ahir amb sis estudiants de l’Escola Lycée que s’encarreguen d’organitzar la jornada reivindicativa d’aquest divendres a la plaça de la Casa de la Vall. Durant la trobada, els estudiants van anunciar que la proposta està tenint molt bona resposta i que demà també es sumaran a la iniciativa alumnes d’altres centres educatius.

Gallardo va explicar que «ens hem trobat un grup de joves conscienciats, molt motivats, compromesos i amb moltes ganes de reivindicar un país més respectuós amb la natura i el medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic». Els candidats liberals també van aprofitar per transmetre la voluntat de L’A de fer d’Andorra el primer país Reserva Mundial de la Biosfera.