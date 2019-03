Terceravia es presenta a Encamp «amb visió de futur»

La llista territorial de terceravia a Encamp va presentar ahir, a la plaça dels Arínsols, la seva candidatura encapçalada pel tàndem format per Olga Martínez i Íngrid Ruiz, així com el candidat suplent Roc Torres. Durant l’acte de les candidates van definir el programa electoral de la formació política com «innovador» i «amb visió de futur».

«El nucli del nostre programa rau en el benestar dels ciutadans i de l’Estat», segons va expressar Martínez, a més de «potenciar les qualitats del país, les quals estan completament desaprofitades», va afegir Ruiz.

Les candidates van explicar també la seva motivació per participar en aquestes eleccions al Consell General. «M’he presentat per terceravia perquè vull formar part del canvi que necessitem», va assegurar Martínez, la qual va definir la candidatura com «un projecte comú, un grup de persones d’ideologies diferents que lluitem per una mateixa meta, que es el futur d’Andorra».

Les dues candidates van coincidir en assenyalar que és el moment de canviar el futur del país. «Tenia dues opcions, quedar-me a casa o participar en aquest projecte de país i poder fer-lo realitat», va sentenciar Martínez. Per la seva banda, Ruiz va assegurar que la candidatura encampadana de terceravia treballarà per «una Andorra forta».