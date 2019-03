Novells debats amb òptica de futur

«De mare només n’hi ha una, de planeta també» va dir en dues ocasions l’estudiant Biel Balagué. «Prefereixo viure sense carregar-me el planeta que viure amb tot ple de luxes aquí a Andorra» va assegurar l’alumne Xavier Estañol. «El bioetanol fa malbé el motor dels cotxes, però la gasolina fa malbé el planeta» va manifestar l’adolescent de segona ensenyança Bernat Torra. I és que durant la 17a edició del Consell del Joves, les intervencions dels practicants de consellers van tenir una important consciència ecològica. De fet, dels sis punts que figuraven a l’ordre del dia hi havia tres proposicions de llei treballades prèviament en comissió que anaven en la línia de la sostenibilitat mediambiental. D’aquests, la implementació d’energies renovables als edificis públics i la conservació dels boscos andorrans van quedar aprovades, mentre que la proposta per a la utilització del bioetanol / E 85 com a carburant en lloc de combustibles més contaminants va quedar refusada, no sense un intens debat entre els assistents.

Una de les majors preocupacions que van mostrar els representants dels diversos sistemes educatius d’Andorra és la necessitat de dur a terme accions per aturar el canvi climàtic com «posar multes de 300 euros per arbre talat», ja que tenen una greu repercussió pel Principat. «Si no neva, adéu hivern i els turistes no vindran» recordava Gautier Planchart, mentre que l’Aida Armengol assenyalava que «Andorra sense boscos no sé què seria». Respecte a la contaminació atmosfèrica, també hi havia partidaris que «en el futur els cotxes haurien de ser elèctrics» i també es va escoltar com algú renyia als seus companys per «parlar de Ferraris en lloc de parlar d’ecologia» en referència a la possibilitat d’introduir a les gasolineres un sortidor per carregar amb combustible bioetanol.

La condemna a la discriminació sexual va ser unànime i els presents es van mostrar molt crítics

El punt tres de l’ordre del dia va assolir la unanimitat a l’hora de produir-se la votació per condemnar la discriminació sexual, així com també altres conductes que vagin en contra de religions o ètnies. «Em fa llàstima que haguem d’estar parlant d’aquest tema perquè hauríem de tenir-ho ja assumit» va sostenir en Jordi Pon, «és una xacra que afecta a tota la societat» va apuntar Marina Costa. En aquest punt els joves també es van mostrar crítics tant amb els seus centres, «mai ens han fet cap xerrada a l’Escola Andorrana sobre discriminació sexual» va afirmar Miquel Castillo, com amb els seus progenitors, «no ens han educat en això les generacions de més enrere» va comentar Laia Martín.

Debats controvertits

La possibilitat de canviar el codi de circulació perquè que els menors de 16 anys amb el permís J puguin conduir sense acompanyament fins als 18 anys finalment no va prosperar, però del seu debat es van desprendre controvertides reflexions dels estudiants. Els partidaris van defensar ideals basats en «l’autonomia, la maduresa o la llibertat» i els detractors van esgrimir principis com «els perills al volant o la falta d’experiència». En l’intens debat també van aparèixer conceptes d’oci nocturn que van derivar en frases de l’estil «així podríem sortir de festa sense que vinguin a recollir-nos els pares» o «en aquestes edats som una bomba d’hormones i no és cap misteri que tots bevem alcohol».

Els joves consellers van confrontar idees sobre els canvis al codi de circulació i la xarxa d’autobusos

D’altra banda, un tema que sí va tirar endavant, però que també va enfrontar als presents, va ser la demanda per millora l’eficiència en la gestió de les línies d’autobusos públics. «M’agradaria que hi haguessin línies directes» va pronunciar Inés Dos Santos, «el bus va molt ple i passa tard» va descriure Sergi Fos i l’Albert Vidal va proposar un servei de geolocalització perquè així «no hi hauria excuses i si perds el bus serà sempre culpa teva».