L'enquesta del CRES dona a DA la victòria a les eleccions

Demòcrates tornaria a ser el partit més votat amb un 38,7% del suport tenint en compte la intenció de vot i la simpatia en la circumscripció nacional, segons l'enquesta política del CRES. El PS es convertiria en la segona força més votada amb un 29% del suport dels enquestats i L'A amb un 16% seria la tercera. La terceravia es convertiria en el quart partit més votat amb el 6,1% dels suports i Progressistes-SDP amb un 5,9%. Quedarien per sota del 5% dels vots les dues noves formacions sorgides per aquestes eleccions generals del proper 7 d'abril, AS amb un 3% i UPA amb només un 1,1% dels vots.



Aquests resultats s'han de sospesar tenint en compte que hi ha un alt percentatge d'enquestats, concretament un 46,15%, que no han contestat a la pregunta o no saben a qui votar. Així mateix ho ha ressaltat el director del CRES, Joan Micó, que ha apuntat que els resultats de l'enquesta no es pot dir directament que serà la projecció real que es materialitzarà el 7 d'abril. “Respecte a les dues eleccions anteriors el resultat de l'enquesta ha tingut relació, sobretot amb el guanyador, amb els resultats finals, però no tenim mecanismes per esbrinar que el 40% que no contesta o no sap es comportarà igual que els enquestats i per tant que seran aquest els resultats electorals”. Precisament, el sistema electoral de majoria a les parròquies i l'alt percentatge d'indecisos impedeix “fer una projecció d'escons amb rigor”. Tot i això, ha insistit que la fórmula del vot decidit més la simpatia del partit és el resultat més fiable.



D'aquesta manera, segons l'enquesta del CRES sobre la llista nacional, DA aconseguira augmentar en més d'un 1% els suports respecte al 37,03% dels vots aconseguits les passades eleccions generals del 2015. Qui també augmentaria seria el PS que superaria en un 5% els resultats obtinguts fa quatre anys. Per altra banda, liberals i SDP baixarien el suport respecte fa quatre anys, 11 punts en el cas del partit liderat per Jordi Gallardo i un 5% el partit progressista.