Detingut un conductor després d’atropellar una dona i donar positiu en alcohol

Aquesta tarda un turisme Subaru Justy, amb matrícula andorrana, ha atropellat en un pas de vianants una dona resident de 38 anys al carrer Bonaventura Riberaygua d’Andorra la Vella. Després de l’incident la policia ha realitzat un control d’alcoholèmia al conductor, resident de 60 anys, que ha donat positiu amb 1,42 grams per litre de sang, comportant la seva detenció i passarà a disposició judicial. La dona ha estat traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb contusions múltiples. Es troba en observació i en les pròximes hores serà donada d’alta.

Per El Periòdic

