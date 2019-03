«Concentració, responsabilitat i energia», claus contra l’Alba

El MoraBanc rep avui al Poliesportiu a l’Alba Berlín d’Aíto García Reneses en un duel molt complicat en el qual buscaran igualar l’eliminatòria per seguir vius a l’Eurocup i, per tant, forçar un tercer partit i així, somiar per passar a la final.

En aquest sentit, l’entrenador tricolor, Ibon Navarro, va assegurar en la roda de premsa prèvia a l’enfrontament que «farà falta concentració i atacar bé» per evitar el que va passar en els primers 20 minuts del primer matx a la pista alemanya. En aquest context, va demanar a l’equip «concentració, energia i responsabilitat», «tenint en compte que serà un rival que voreja la perfecció». A més, va recordar que «és un rival que exigeix molt», fet que provoca «errors i pors» i que això, «implica no fer el més bàsic». «És qüestió de desig, compromís i responsabilitat», sentenciava.

D’altra banda, va assegurar que «espero que hàgem après molt» i que «som dos equips que depenem de l’encert, el seu s’ha de reduir, perquè tenen un gran encert». Cal recordar que en el primer matx, durant la primera part, va superar el 80%. «Serà un repte molt gran que està per sobre del concepte de ser a vida o mort, no hi ha un equip a Europa que jugui a aquesta velocitat, ritme i encert, però si estem concentrats, serà més fàcil», reiterava.

L’afició, indispensable

De nou, Navarro va demanar a l’afició «que ens ajudi a protegir casa nostre», ja que «és el partit més important de la història del club». «El tercer partit seria un premi, espero que ens ajudin a allargar la sèrie perquè val la pena empènyer l’equip», indicava.

Sanè ja entrena amb el MoraBanc

Landing Sanè es va estrenar ahir a les ordres d’Ibon Navarro, que en roda de premsa, va explicar que «ja en parlarem més tard» de la seva incorporació «perquè estem centrats en el partit contra l’Alba Berlín». En aquest sentit, cal recordar que el jugador no pot disputar l’Eurocup però sí que serà un reforç de cara als partits de l’ACB. Per altra banda, Navarro no va voler parlar de futures incorporacions.