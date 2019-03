El parc fluvial pren forma amb la zona d’esbarjo de la Serradora

El Comú d’Andorra la Vella va adjudicar ahir, amb l’abstenció dels grups de l’oposició, els treballs de construcció del nou parc de la Serradora, a tocar de l’escola andorrana de Santa Coloma. Tal com va remarcar la cònsol major, Conxita Marsol, es tracta de la primera fase del que ha de ser el parc fluvial previst al pla d’urbanisme. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Pidasa Serveis per un import de 404.261 euros, fet que comporta una desviació pressupostària de quasi el 80% sobre els 225.000 euros amb què s’havia dotat la partida del pressupost. El sobrecost ha tornat a generar crítiques per part de l’oposició que ha reclamat més cura i previsió en la gestió dels diners.



L’equipament, de 1.200 metres quadrats, tindrà accés des del passeig del riu i oferirà una àrea verda i de repòs, a més d’una zona dedicada als més joves, amb un skate park i un circuit per a bicicletes on es podrà practicar pump track. D’altra banda, per posar en valor l’antiga serradora del Cintet que hi havia en aquest terreny, s’habilitarà un centre d’interpretació amb dues de les màquines restaurades. «És molt important conservar la memòria històrica de la serradora i les dues màquines seran dos elements molt significatius», va destacar Marsol, detallant que es protegiran amb un cilindre i s’il·luminaran. La previsió és que el parc obri a finals de juny.

Crítiques

Tot i que la consellera del PS, Dolors Carmona, va celebrar que es facin inversions «fora de l’eix central», va ser molt crítica amb la desviació pressupostària del projecte, lamentant un cop més la «manca de planificació». «Quan es fa un projecte es fa una estimació i cal ajustar-se al màxim», va sentenciar Carmona.



Marsol va exposar que no s’havia fet un estimatiu real del projecte i que finalment, el fet de comptar amb una empresa especialitzada per construir l’skate park els ha fet encarir l’obra. Amb tot, es va comprometre a revisar el projecte abans de signar el contracte amb l’adjudicatària per si és possible rebaixar-ne el cost entorn del 20%. Tot i així, va treure importància als diners que s’hi destinen assegurant que «era un projecte necessari i important per a Santa Coloma, una zona amb dèficit d’infraestructures».



Amb tot, el conseller liberal Víctor Pintos considera que «l’exigència quant a optimitzar recursos i costos s’ha de donar per descomptada» i va alertar que la rebaixa del preu no acabi comportant «un nyap».

Embelliment

En la sessió de consell de comú d’ahir també es va adjudicar, per unanimitat, el projecte d’embelliment del carrer del Puial. En aquest cas es destinaran 430.789 euros per canviar el paviment del carrer per un granit com el que ja s’ha començat a col·locar al barri antic, i també es faran millores en la canalització, l’embelliment dels punts més emblemàtics del barri, com l’oratori de Sant Antoni, amb espais verds i actuacions en l’enllumenat. El termini d’execució de l’obra és de 12 setmanes.