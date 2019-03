Qualitat excel·lent dels rius i recuperació de la llúdriga

Les dades del 2018 reflecteixen que entre el 80 i el 85% dels trams dels rius d’Andorra té una qualitat d’aigua bona o molt bona, una xifra molt similar a la del 2017. Segons els informes presentats per Medi Ambient, «això és una bona notícia, una mostra clara que les inversions destinades al propòsit de netejar els rius està funcionant de forma més que correcte». Ahir, coincidint amb el Dia mundial de l’aigua, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, acompanyada pel president de la Federació de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, i de Manel Riera, director d’Ordenament Territorial, van fer una visita a un tram de riu de Santa Coloma.



Calvó va explicar la importància de les depuradores en la gestió de les aigües residuals i el manteniment de la qualitat ecològica dels rius i la feina que es va engegar l’any 1996 amb el Pla de sanejament de les aigües, que ha permès una millora gradual i consolidada de la qualitat de l’aigua any rere any. «S’ha consolidat la tendència positiva i hem recuperat la població de llúdrigues, la qual s’havia extingit», va dir Calvó, afegint que tot i aquestes bones notícies «seguirem treballant per millorar encara més».

Precisament, la recuperació d’aquesta espècie animal és el fruit recollit d’aquesta millora de les condicions ambientals. La llúdriga es mou fora de la llera del riu i és un animal dependent del medi aquàtic, que busca zones tranquil·les dels rius, sobretot de bosc de ribera, on poder fer el cau.



Cabanes va destacar la importància de mantenir la vegetació de ribera perquè «té importants funcions a l’hora de mantenir l’equilibri ecològic dels rius, ja que actua com a filtre natural de l’aigua i regula el cicle hidrològic, protegeix l’entorn dels efectes negatius de les crescudes sobtades de cabals i permet un equilibri de l’ecosistema que regula la vida aquàtica».

Segons les dades facilitades, s’han netejat 656 quilòmetres de riu, amb una mitjana de 19,5 quilograms de residus per quilòmetre de riu, una xifra que s’ha reduït.